Экс-тренер «Спартака» уволен из сборной Бельгии. Прошёл пик, накопились провалы

1737129515

сегодня, 18:58

Накопились неудачи.

Сверкнул ярче остальных тренеров-легионеров из РПЛ

Больше остальных тренеров-легионеров на рубеже 2020-х болельщикам полюбились Сандро Шварц и Доменико Тедеско. Специалисты пришли в РПЛ практически одновременно и покинули лигу с разницей в год. Ещё были Марко Николич, Ивица Олич, Даниэль Фарке (если его вообще стоит называть). Но именно Доменико в качестве наставника «Спартака» добился крупных успехов с командой и потом запрыгнул выше остальных. После серебра с «красно-белыми» на специалиста обратил внимание «Лейпциг». Статус команды лишний раз описывать не надо – это «Краснодар», но немецкий. Клуб пытался ожить после прощания с Юлианом Нагельсманном. Но команда ожидаемо пошла на дно.

Когда Доменико приходил в команду, она шла даже за пределами первой десятки. Менеджер быстро перенастроил коллектив – постепенно «Лейпциг» вернулся в топ-5 и даже пробился в зону Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок Германии. Всего за полгода Тедеско сделал неудачный сезон триумфальным

И после этого забрался ещё выше – возглавил сборную Бельгии, которая совсем недавно считалась одной из трёх сильнейших. На момент февраля 2023 года Доменико одним из самых ярких тренеров-легионеров, которые работали в РПЛ .

В Бельгии запомнился конфликтом с Куртуа и «сухим» Лукаку

И ведь с «красными дьяволами» Доменико снова дал быстрый результат. Его пригласили после того, как команда провалила ЧМ -2022 и не отобралась даже в плей-офф. Приходил немец в коллектив, который раздирали конфликты – и смог поставить проблемный гранд на ноги. За весь 2023 год бельгийцы не проиграли ни разу и только дважды потеряли очки – сыграли вничью с Австрией и Швецией.

В то же время у специалиста случился крупный конфликт – он поссорился с основным вратарём и лидером сборной Тибо Куртуа. Всё началось с выбора капитана в отсутствие Кевина де Брюйне. Выбор пал не на голкипера, а на Ромелу Лукаку, чем первый остался недоволен. Также отмечалось, что Тибо недоволен ротацией состава. По словам тренера, Лукаку бы досталась повязка на ближайший матч, а на следующий с ней бы вышел вратарь – он заявлял, что это было оговорено с игроками. В итоге вратарь «Реала» стал недоступен для сборной.

А потом начались и другие сложности. Год без поражений – круто, но оценивать Тедеско собирались только по крупному турниру. И его бельгийцы с Доменико провалили. На Евро-2024 не без труда удалось выйти в плей-офф – при этом команда проиграла словакам и запнулась об Украину. В 1/8 финала вылетели от французов. За четыре матча на Евро забили лишь дважды, а Ромелу Лукаку – лидер и главный бомбардир сборной – стал одним из главных разочарований турнира.

Приносит результат только на короткой дистанции

Даже уволенному Тедеско, в сущности, не на что жаловаться. Специалист к 39 годам построил очень яркую карьеру. В 32 года добился первых громких успехов с крупным проектом (вернул «Шальке» в топ-3 с 10-го места). Потом оживил кризисный «Спартак», получил вызов в стабильный топ-клуб Бундеслиги, вытащил его в Лигу чемпионов – и отправился работать с топ-сборной. Каждая такая графа в резюме для кого-то навсегда останется мечтой. А Доменико этим жил.

Но взглянуть на это можно и по-другому. «Шальке» и «Спартак» брать не будем (первые – кризисный проект, вторые – клуб не из топ-чемпионата) – но и кроме них у немца было два шанса закрепиться в статусе топ-тренера. Оба провалены. Менеджер так и не смог ничего сделать со своей особенностью – результат он даёт только на короткой дистанции. Он ставит простой вертикальный футбол, к которому постепенно адаптируются. И тем более в его футбол неудобно играть грандам – другие клубы отдают им мяч и закрываются, а лучшие идеи Тедеско связаны с игрой на свободном пространстве. Раз за разом специалист бился о потолок, который всё же не удалось пройти. На Доменико ещё будет спрос – но чувствуется, что теперь карьера пойдёт на спад. Чтобы закрепиться в топ-эшелоне или забраться выше, нужно было пользоваться шансом.

У «красных дьяволов» – перезагрузка с неоднозначным тренером

Для сборной Бельгии реальность прежняя – эта команда давно прошла свой пик. На титулы претендовали, когда разрывали де Брюйне и Лукаку, теперь обоим не хватает скорости. Да и в остальном состав стал беднее на яркие имена. «Красным дьяволам» необходимо свыкнуться с новой реальностью и работать над обновлением костяка.

Нового тренера собираются привести в феврале – и судя по именам, лучше бы оставили Тедеско. Фаворитами называют Тьерри Анри, Руди Гарсию, Марка ван Боммела. Все – довольно неоднозначные кандидаты для недавно топ-сборной. Первый получал шанс в «Монако», но так и не «убил в себе игрока» – успехов с командой не добился. Разве что с олимпийской сборной Франции завоевал серебро Олимпиады-2024.

Карьера второго давно идёт на спад. Он получил шанс реанимировать её в 2023 году, когда был назначен в «Наполи» – но и этим шансом не воспользовался. Быстро стало ясно, что он не управляет командой.

И тот, и другой не доросли до уровня Бельгии. Хотя если быть откровенным, сами бельгийцы свой уровень давно растеряли. Это уже не конкурент для Франции или Испании. Просто проблемная сборная.