«Вест Хэм» решился на рискованный ход. Взяли тренера, который провалился в «Челси»

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сегодня, 21:48

Интересный союз.

После «Челси» потребовалась перезагрузка

Грэм однозначно заслужил повышение за период работы в «Брайтоне» – менеджер превратил «чаек» в грозный и перспективный проект, который позднее Де Дзерби вывел на новый уровень. Только вот в «Челси» Поттер попал в самый смутный период из возможных – и после этого ему потребовалось длительное время на восстановление. Его пригласили уже новые владельцы, которые на тот момент пробыли в клубе лишь пару месяцев. Начинал специалист работу с командой, которую построил Роман Абрамович – и прямо по ходу сезона столкнулся с глобальной перестройкой. Постепенно чета Боэли избавлялась от всего, что напоминало о предыдущих владельцах клуба. Это же коснулось состава – зимой началась масштабная закупка.

Поттера уволили, когда он не смог в короткие сроки превратить набор футболистов в команду. Менеджера лишили прочной основы в виде сыгранного состава, закупились футболистами на разные позиции – и расстались с ним, когда он не смог сделать невозможное. Это сильнейший удар по тренеру. И логично, что после этого Грэму потребовалось время восстановиться.

Английский специалист оставался без работы почти два года – хотя по слухам, он мог оказаться и в сборной Англии, и в «Манчестер Юнайтед», и в «Кристал Пэлас». Среди череды предложений наставник остановился на «Вест Хэме».

«Вест Хэм» обжёгся с преемником Мойеса

Всё-таки у Грэма с «молотобойцами» есть нечто общее – те тоже обожглись с бывшим. Период Дэвида Мойеса в клубе был по-настоящему масштабным. Это тот тренер, с которым «Вест Хэм» ворвался в еврокубки и даже брал Лигу конференций. После этой длительной красивой истории хотелось не менее красивого продолжения – в качестве преемника шотландца выбрали экс-наставника сборной Испании и «Реала» Хулена Лопетеги, его поддержали трансферами.

Рассчитывали, что лондонцы будут бороться хотя бы за еврокубки – пятое-седьмое места. На деле в первых шести турах одержали только одну победу, теряли очки даже с «Эвертоном» и «Лестером». После 20 туров под руководством Лопетеги «Вест Хэм» шёл на 14-м месте. Пришлось принимать крайне неприятное решение. Испанский менеджер показывал результат в скромных по масштабам клубах – той же «Севилье». Но последний год с «мингиянцами» не задался – и с тех пор Хулен не вернулся на прежний уровень. Руководству «молотобойцев» пришлось признать, что они просчитались с выбором наставника.

Готовы поставить на неоднозначных футболистов

Прямо сейчас у лондонцев в шорт-листе – два кандидата на усиление. Клуб хочет арендовать Ансу Фати у «Барселоны» и Маркуса Рэшфорда у «Ман Юнайтед». Оба – неоднозначные футболисты, которые не дают гарантий.

Фати не справился со статусом преемника Месси и давно мучается с травмами. В каталонском клубе вингер постепенно потерял место в основном составе – в прошлом сезоне – «сине-гранатовые» решили присмотреть ему команду для аренды. Так Ансу оказался в «Брайтоне». Проблема в том, что даже командировка в команду, где доверяют молодёжи и заботятся о своих игроках, никак не помогла вернуться в форму. Сейчас 22-летний вингер продолжает мучиться с травмами и к январю провёл в Ла Лиге лишь четыре игры. Флик на Фати точно не рассчитывает.

Что касается Рэшфорда, он витает в облаках вот уже второй сезон. Двумя годами ранее это был образец профессиональных и человеческих качеств, но с того момента ситуация кардинально изменилась. Бросалась в глаза стагнация на поле – вингер перестал забивать, как прежде и потерялся. А со временем просочились слухи и о нарушении режима, вечеринках и пр. Тен Хаг ругал, но упорно верил в вингера – но Аморим решил, что англичанина пора встряхнуть. Жалость кончилась, Маркус потерял место в старте. И судя по прогрессу Диалло, вернуться будет крайне тяжело. Отмечалось, что вингером интересуются в Италии, но, возможно, футболист не захочет покидать «Туманный Альбион». А «Вест Хэм» – возможность взглянуть на Премьер-Лигу с других позиций.

Вопрос в том, насколько такие новички помогут «Вест Хэму» и лично Поттеру.

Идеальный клуб для Грэма

За период длительного отпуска Поттер успел соскучиться по футболу – а теперь приходит в клуб, который может быть ему удобен. Всё-таки успеха менеджер добился со скромным коллективом, который брал своё за счёт новаторского подхода. У «Брайтона» никогда не было больших денег – зато клуб отлично находил молодые таланты и умел развивать их, позже зарабатывая на продаже. Клуб с такой философией подходил Грэму куда больше. Менеджер готовился к каждому сопернику индивидуально, команда показывала результат.

Когда тренер перешёл в «Челси», ему стали доступны игроки выше классом, плюс привезти могли любое усиление – это огромный плюс. Но и давление было несопоставимо выше. Времени на подготовку к каждому сопернику почти не было – от команды требовали успеха в еврокубках и внутреннем чемпионате. Плюс раздутая заявка.

Сейчас Поттер попал в нормальный клуб в самом положительном смысле этого слова. Он и сам верит в правильность своего выбора. В «Вест Хэме» не придётся тренировать под 40 человек и ломать голову, как сформировать стартовый состав и кем освежать игру по ходу. Не будет настолько высокого давления – но ресурсов будет достаточно, чтобы замахнуться на место в еврокубках.