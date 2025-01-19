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Байно-Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадёт в ЛЧ

вчера, 17:53

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер 20-летнего вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса рассматривает не только «Бавария», в нем серьезно заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Никакие решения пока не приняты, но все клубы выразили конкретный интерес.

Подчеркивается, что если «Боруссия», занимающая 10-е место, не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, уход футболиста станет весьма вероятным. Действующий контракт Джейми с клубом рассчитан до 2028 года.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 19:17
А кто,по его мнению,должен стараться,чтобы клуб в лч вышел?
Очень много стали разговаривать.ты выйди и добудь эту путевку в лч.а с тонущего корабля известно,кто первый бежит
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:01
Ну за дешево он не достанется! Контракт до 28 года!А стоит он уже полтос))
Гость
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