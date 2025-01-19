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Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити»

вчера, 14:25

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» намерены арендовать бразильца до конца сезона. Однако туринский клуб готов рассмотреть вариант только с продажей футболиста или арендой с обязательным правом выкупа.

Напомним, что права на Дугласа Луиса принадлежали «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, однако он не сыграл за команду ни одного официального матча.

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18 января
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:16
Юве заплатил серьезные деньги Астон Вилле за Дуглас Луиса.
но пока бразилец не впечатляет.
туринском дерби, да, он был хорош.
и это все.
лучше бы МанСити без заморочек забирает Камбьязо, и придачу Фаджоли.
Фаджоли конечно, попался на ставках.
но вроде дисква время прошли. играть можно.
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вчера в 16:14
Для «Манчестер Сити» аренда с последующим выкупом может оказаться выгодным вариантом, позволяя оценить возможности игрока без значительных финансовых рисков. В любом случае, этот трансфер станет важным шагом как для клуба, так и для самого Дугласа Луиса, который попытается доказать свою состоятельность в одном из сильнейших клубов мира.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:18
Слухи ходят, что он всегда на победу играет. А старуха только ничьи любит, поэтому на лавку отправили)))
А так странно конечно, купили ведь за серьезные бабки
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:01
А чего старуха купила его и не даёт играть?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
Да жаль, что тогда ему разрешение на работу не дали в Англии, может и заиграл бы в сити.
Ну, а щас парень бы помог команде. Уж в разы лучше Дновачича и Бандюгана в опорке
Гость
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