Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити».
Как сообщается, «горожане» намерены арендовать бразильца до конца сезона. Однако туринский клуб готов рассмотреть вариант только с продажей футболиста или арендой с обязательным правом выкупа.
Напомним, что права на Дугласа Луиса принадлежали «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, однако он не сыграл за команду ни одного официального матча.
но пока бразилец не впечатляет.
туринском дерби, да, он был хорош.
и это все.
лучше бы МанСити без заморочек забирает Камбьязо, и придачу Фаджоли.
Фаджоли конечно, попался на ставках.
но вроде дисква время прошли. играть можно.
но пока бразилец не впечатляет.
туринском дерби, да, он был хорош.
и это все.
лучше бы МанСити без заморочек забирает Камбьязо, и придачу Фаджоли.
Фаджоли конечно, попался на ставках.
но вроде дисква время прошли. играть можно.
А так странно конечно, купили ведь за серьезные бабки
А так странно конечно, купили ведь за серьезные бабки
Ну, а щас парень бы помог команде. Уж в разы лучше Дновачича и Бандюгана в опорке
Ну, а щас парень бы помог команде. Уж в разы лучше Дновачича и Бандюгана в опорке