Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити»

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вчера, 14:25

Полузащитник «Ювентуса» может вернуться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» намерены арендовать бразильца до конца сезона. Однако туринский клуб готов рассмотреть вариант только с продажей футболиста или арендой с обязательным правом выкупа.

Напомним, что права на Дугласа Луиса принадлежали «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, однако он не сыграл за команду ни одного официального матча.