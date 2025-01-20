«Ростов» объявил о расторжении контракта с Тугаревым

«Ростов» и полузащитник Роман Тугарев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
За ростовчан Тугарев сыграл 74 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
«Ростов» и полузащитник Роман Тугарев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
За ростовчан Тугарев сыграл 74 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
С Кучаевым, Суторминым и Саравией надо было прощаться в первую очередь, а не с Тугаревым
С Кучаевым, Суторминым и Саравией надо было прощаться в первую очередь, а не с Тугаревым