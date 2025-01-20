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«Ростов» объявил о расторжении контракта с Тугаревым

вчера, 15:02

«Ростов» и полузащитник Роман Тугарев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

За ростовчан Тугарев сыграл 74 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
956qugtn753q
956qugtn753q
вчера в 18:09
Вероятнее всего будет по весне бороздить просторы пердива
a-league
a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Видно опять Валере чем-то не угодил не как игрок, а как человек.
С Кучаевым, Суторминым и Саравией надо было прощаться в первую очередь, а не с Тугаревым
54zheb7g3gx8
54zheb7g3gx8
вчера в 15:29
Хороший игрок, пошел нп повышение
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10
И в Ростове тоже своя зачистка...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
Не очень известная личность)
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