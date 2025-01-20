На этой неделе «Бавария» планирует подписать новый контракт с Дэвисом

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вчера, 12:08

«Бавария» проведёт заключительный раунд переговоров о новом контракте с защитником . Мюнхенцы хотят всё официально согласовать в течение текущей недели.

Напомним, Дэвис перешёл в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс» в январе 2019 года за 14 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний левый защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Дэвиса в 50 миллионов евро.