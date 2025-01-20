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На этой неделе «Бавария» планирует подписать новый контракт с Дэвисом

вчера, 12:08

«Бавария» проведёт заключительный раунд переговоров о новом контракте с защитником Альфонсо Дэвисом. Мюнхенцы хотят всё официально согласовать в течение текущей недели.

Напомним, Дэвис перешёл в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс» в январе 2019 года за 14 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний левый защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Дэвиса в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:13
Тяжелые были переговоры, еще в августе, казалось, что он одной в "Реале". Но, если намерены оставаться в когорте топ-клубов, то необходимо сохранять своих лидеров, а Фонзи - на секундочку - уже лет 5 как в Топ-5 лучших ЛЗ мира.
К концу месяца еще и Мусиалу должны продлить.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:32
Они потеряют лямов 70-80, если он уйдет бесплатно. Поэтому предлагать будут заоблачную зарплату
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 13:15
Значит в Реал Мадрид он не переходит!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:19
Бабла насыпят и продлят
Гость
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