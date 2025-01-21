«Наполи» интересуется игроком махачкалинского «Динамо»

«Наполи» следит за нападающим махачкалинского «Динамо» Абакаром Гаджиевым.
Вчера представители итальянского клуба приехали в Аланию, где у «Динамо» проходит сбор, посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с 21-летним полузащитником.
В текущем сезоне РПЛ Гаджиев провел 17 матчей и забил 1 гол.
Карьера у этого парня по-своему уникальная: мало кому удаётся с родным клубом дойти от Второй лиги до Премьер-Лиги. А Абакар проделал этот путь с махачкалинским «Динамо». И при этом ему всего 21 год. Всё у него впереди.
Карьера у этого парня по-своему уникальная: мало кому удаётся с родным клубом дойти от Второй лиги до Премьер-Лиги. А Абакар проделал этот путь с махачкалинским «Динамо». И при этом ему всего 21 год. Всё у него впереди.