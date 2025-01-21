«Наполи» интересуется игроком махачкалинского «Динамо»

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вчера, 11:18

«Наполи» следит за нападающим махачкалинского «Динамо» .

Вчера представители итальянского клуба приехали в Аланию, где у «Динамо» проходит сбор, посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с 21-летним полузащитником.