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«Наполи» интересуется игроком махачкалинского «Динамо»

вчера, 11:18

«Наполи» следит за нападающим махачкалинского «Динамо» Абакаром Гаджиевым.

Вчера представители итальянского клуба приехали в Аланию, где у «Динамо» проходит сбор, посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с 21-летним полузащитником.

В текущем сезоне РПЛ Гаджиев провел 17 матчей и забил 1 гол.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:59
Написали нападающий а после стал полузащитником,может быть голкипер
112910415
112910415
вчера в 18:47
как-то неожиданно
n77euv2ay6gq
n77euv2ay6gq
вчера в 13:36
Зачем его,там статистика совсем слабенькая
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:22
Рекомендация не из ПСЖ пришла?)
LOpp
LOpp
вчера в 12:41, ред.
ищут замену Хвичи.
его кстати тоже в Динамо нашли, только в Динамо Батуми
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:35, ред.
Значит, что-то разглядели в нём представители итальянского клуба. Скауты у "Наполи" - не дураки. Гаджиев, несмотря на молодость, является одним из лидеров команды. Дерзкий, энергичный, скоростной, техничный, хорошо подготовленный физически игрок.
Карьера у этого парня по-своему уникальная: мало кому удаётся с родным клубом дойти от Второй лиги до Премьер-Лиги. А Абакар проделал этот путь с махачкалинским «Динамо». И при этом ему всего 21 год. Всё у него впереди.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
У Наполи хорошая скаутская служба))) широко раскинули сеть
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:26
А че вы удивляетесь? Это нормально, о нем бы не услышали за 3-9 земель, не подавал бы он какие-то надежды, Наполи может его купить за 1-2 млн, и если повезет, заработать на этом 30-40. Если нет, не велика потеря, это бизнес
drug01
drug01
вчера в 12:18
Значит наши игроки нужны!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:15
Динамо Махачкала-!
lotsman
lotsman
вчера в 12:08
Это что? Рекламная акция? Или просто шутка?)
r9wgvhj9smu2
r9wgvhj9smu2
вчера в 12:02
Статистика у него не ахти какая.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:50
Прикол какой-то.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:35
Видимо все игроки закончились, найти можно только в России...
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