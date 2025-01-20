ЦСКА принял предложение по Мендесу от «Коло-Коло»

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вчера, 22:57

25-летний чилиец , игравший на правах аренды за «Крылья Советов», не приехал на сбор самарской команды после выхода из отпуска.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА мог разорвать контракт с Мендесом, судиться, добиться его дисквалификации на полгода и получить неустойку до 1 млн долларов. Этими санкциями московский клуб пригрозил игроку.