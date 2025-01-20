ЦСКА принял предложение по Мендесу от «Коло-Коло»

25-летний чилиец Виктор Мендес, игравший на правах аренды за «Крылья Советов», не приехал на сбор самарской команды после выхода из отпуска.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА мог разорвать контракт с Мендесом, судиться, добиться его дисквалификации на полгода и получить неустойку до 1 млн долларов. Этими санкциями московский клуб пригрозил игроку.
Однако в итоге ЦСКА решил принять предложение от «Коло-Коло» на 800 тысяч долларов – два транша по 400 000 за каждые 50% прав – плюс бонусы. Сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.