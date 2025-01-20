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ЦСКА принял предложение по Мендесу от «Коло-Коло»

вчера, 22:57

25-летний чилиец Виктор Мендес, игравший на правах аренды за «Крылья Советов», не приехал на сбор самарской команды после выхода из отпуска.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА мог разорвать контракт с Мендесом, судиться, добиться его дисквалификации на полгода и получить неустойку до 1 млн долларов. Этими санкциями московский клуб пригрозил игроку.

Однако в итоге ЦСКА решил принять предложение от «Коло-Коло» на 800 тысяч долларов – два транша по 400 000 за каждые 50% прав – плюс бонусы. Сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.

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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:16
Латиноамериканцы конечно те ещё черти, проявляют себя все чаще
g2x4dpau83m9
g2x4dpau83m9
сегодня в 00:10
Мендес что хочет, то и делает.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:47
Сам ответил на свой вопрос)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:45
А кого можно? Из Европы нельзя, а африканцев рискованно. Своих надо наигрывать молодых. Вернее будет. А таких как Мендес в молодежке полно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:08, ред.
Может хватит уже латиносов покупать? Они просто плюют на все наши клубы, и плевать им на санкции какие-либо... И даже после их продаж деньги приходится годами ждать
drug01
drug01
вчера в 23:06
Правильное решение приняли...
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