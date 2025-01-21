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Роналду забил свой 919-й гол, это произошло в матче с клубом «Аль-Халедж»

вчера, 19:59
Аль-ХаледжЛоготип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Наср» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:3).

На 34-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: красную карточку получил Саид Аль-Хамсл. Криштиану Роналду вывел гостей вперед на 65-й, Константинос Фортунис на 80-й реализовал пенальти и сравнял счет. На 81-й отличился Султан Аль-Ганнам, а на 90+8-й Роналду оформил дубль: это 919-й гол в карьере португальца.

После этой игры «Аль-Халедж» идет на 8-м месте (23 очка), «Аль-Наср» расположился на 3-й строчке (32 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
ой
теперь каждый гол будет отмечаться ?
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ему 39 лет друг
протон
протон
вчера в 21:49
Держит планку. Успехов в дальнейшем. Однозначно Легенда
Futurista
Futurista ответ t0s1k (раскрыть)
вчера в 21:34
В сентябре 2024 было 900...уже +19...
sihafazatron
sihafazatron ответ Leki_chelsea (раскрыть)
вчера в 21:18
Реал играл против барсы, а Роналду играет против полулюбителей
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:12
А Роналду просто молодец!!! Продолжает забивать...
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:07
Не говори , реал ишрал недавно проигрывали 5:1 пояти весь тайм в большинстве, и ничего не показали
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:07
Ему бы в другой клуб перейти, Аль-Наср ведёт не хорошую трансферную компанию.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:06
Думаю да , не проблема . Но главное если здоровье позволит )
a-league
a-league
вчера в 20:46
И не с пенальти, что удивительно
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:25
Интересно, удастся ли Роналду забить 1000 голов за свою карьеру?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:19
Геше надо в Хиляль переходить.. С Насром ничего не светит.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron ответ t0s1k (раскрыть)
вчера в 20:07
Если соперники в меньшинстве будут играть, то можно и побольше забить))
t0s1k
t0s1k
вчера в 20:06
ещё 81 гол.. офигеть как много.. сможет ли
Гость
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