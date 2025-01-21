Роналду забил свой 919-й гол, это произошло в матче с клубом «Аль-Халедж»

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вчера, 19:59

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Наср» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:3).

На 34-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: красную карточку получил Саид Аль-Хамсл. Криштиану Роналду вывел гостей вперед на 65-й, Константинос Фортунис на 80-й реализовал пенальти и сравнял счет. На 81-й отличился Султан Аль-Ганнам, а на 90+8-й Роналду оформил дубль: это 919-й гол в карьере португальца.

После этой игры «Аль-Халедж» идет на 8-м месте (23 очка), «Аль-Наср» расположился на 3-й строчке (32 балла).