Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией»

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вчера, 22:18

В «Баварии» считают, что переговоры с канадским защитником находятся на завершающей стадии.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны обсуждают возможность подписания договора до 2030 года, а не 2029-го, как сообщалось ранее.

Такое соглашение позволит распределить расходы мюнхенцев на пять лет, а не на четыре. Ожидается, что зарплата футболиста составит 15 миллионов евро в год.

Решающее значение в этом вопросе имеет сильное желание Дэвиса продолжить сотрудничество с «Баварией».