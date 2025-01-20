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Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией»

вчера, 22:18

В «Баварии» считают, что переговоры с канадским защитником Альфонсо Дэвисом находятся на завершающей стадии.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны обсуждают возможность подписания договора до 2030 года, а не 2029-го, как сообщалось ранее.

Такое соглашение позволит распределить расходы мюнхенцев на пять лет, а не на четыре. Ожидается, что зарплата футболиста составит 15 миллионов евро в год.

Решающее значение в этом вопросе имеет сильное желание Дэвиса продолжить сотрудничество с «Баварией».

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19 января
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протон
протон
вчера в 22:21
Можно Гуттьереса вернуть. Обменять Менди на него. Думаю, что Жирона, что Менди не против
Гость
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