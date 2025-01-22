Барриос продолжит играть за «Зенит» в следующем сезоне

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вчера, 10:12

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , ответил на вопрос источника о будущем игрока в команде.

Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да.

Контракт колумбийского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга, за который он выступает с 2019 года, действует до лета 2027-го.

На днях «Зенит» объявил о сделке по переходу полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» и трансферу в обратном направлении нападающего Артура, также к клубу из Рио-де-Жанейро по окончании сезона присоединится хавбек Вендел.