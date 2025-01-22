Барриос продолжит играть за «Зенит» в следующем сезоне

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос источника о будущем игрока в команде.
Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да.
Контракт колумбийского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга, за который он выступает с 2019 года, действует до лета 2027-го.
На днях «Зенит» объявил о сделке по переходу полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» и трансферу в обратном направлении нападающего Артура, также к клубу из Рио-де-Жанейро по окончании сезона присоединится хавбек Вендел.
Жёны вдали от мужей-футболистов иногда начинают скучать, особенно когда деньжата заканчиваются и крокодил не ловиться?!)))
Жёны вдали от мужей-футболистов иногда начинают скучать, особенно когда деньжата заканчиваются и крокодил не ловиться?!)))
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем.
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем.