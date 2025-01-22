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Барриос продолжит играть за «Зенит» в следующем сезоне

вчера, 10:12

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос источника о будущем игрока в команде.

Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да.

Контракт колумбийского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга, за который он выступает с 2019 года, действует до лета 2027-го.

На днях «Зенит» объявил о сделке по переходу полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» и трансферу в обратном направлении нападающего Артура, также к клубу из Рио-де-Жанейро по окончании сезона присоединится хавбек Вендел.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:47
Об этом уже давно известно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:30
Кинули наверное в карман тройную.зарпдату...)))
nikolah
nikolah
вчера в 11:29
Отличная новость
nx6d926bxnb8
nx6d926bxnb8
вчера в 11:06
Очень ценный игрок для любой команды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
А что скажет многочисленная родня Дона Барриоса?
Жёны вдали от мужей-футболистов иногда начинают скучать, особенно когда деньжата заканчиваются и крокодил не ловиться?!)))
112910415
112910415
вчера в 10:56
и никогда не покинет
Futurista
Futurista
вчера в 10:48
Да...если этого убрать Зениту крышка)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Барриоса нужно сохранять любыми способами...
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Агент может что и не знать.....
5mn88ex8tqmp
5mn88ex8tqmp
вчера в 10:32, ред.
"Охаянный на лекции брюнет" из группы Численко в полном соответствии с классикой всё-таки посрамил "гроссмейстера").

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.

— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер.

Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:21, ред.
Чего то бразильцы "не по детски" "задёргались" неужели приближение карнавала (28 февраля) , оказывает на них такое сильное влияние? )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Что-то нет уверенности в этом. домой его отпускать теперь нельзя)
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