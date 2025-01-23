«Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Манчестер Сити» объявил о подписании нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. С игроком подписан контракт до лета 2029 года.
Мармуш прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»:
Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд в мире — это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья гордится мной, и мы все очень рады быть здесь, в Манчестере.
Благодаря Пепу (Гвардиоле), его техническому персоналу и оборудованию мирового класса здесь у игроков есть всё необходимое для совершенствования. Это было очень привлекательно для меня, когда у меня появился шанс приехать сюда.
И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» уже много-много лет является самым успешным клубом Англии, поэтому я знаю, что вхожу в среду победителей и культуру побед. Я хочу учиться у персонала и своих товарищей по команде и стать ценным членом этой победоносной команды.
Я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе, познакомиться с другими игроками и показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен.
Спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн выразил свой восторг по поводу приезда Мармуша на «Этихад».
Омар — опытный и интересный нападающий, и я рад, что он присоединился к нам.
Он провёл выдающийся сезон, и каждый раз, когда мы наблюдали за ним, он влиял на ход матчей.
Он обладает всеми качествами, которые необходимы нападающему высшего класса. Он обладает выдающимся темпом и пониманием, а также исключительным умением играть перед воротами. Он также может играть на разных позициях, что является очень ценным преимуществом.
Я также не сомневаюсь, что работа с Пепом и техническим персоналом «Сити» поможет ему и дальше развивать свой превосходный атакующий талант.
Все в «Манчестер Сити» рады приветствовать Омара в клубе, и мы все желаем ему всего наилучшего за время его пребывания здесь.
Напомним, Мармуш выступал за «Айнтрахт» с июля 2023 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает египтянина в 60 миллионов евро.
Ранее стало известно, какую зарплату Мармуш будет получать в «Манчестер Сити».
До сих пор не ясно как можно было за пару месяцев всей команде разучиться играть. Да были травмы, да Родри выбыл, но не до такой же степени. Мутят там что-то...
До сих пор не ясно как можно было за пару месяцев всей команде разучиться играть. Да были травмы, да Родри выбыл, но не до такой же степени. Мутят там что-то...
Теперь можно поговорить и о очередном требле...), естественно при дополнительном вливании свежих сил в ряды дорогостоящей игрушки...)
Теперь можно поговорить и о очередном требле...), естественно при дополнительном вливании свежих сил в ряды дорогостоящей игрушки...)