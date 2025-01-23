«Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Манчестер Сити» объявил о подписании нападающего «Айнтрахта» . Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. С игроком подписан контракт до лета 2029 года.

Мармуш прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»:

Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд в мире — это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья гордится мной, и мы все очень рады быть здесь, в Манчестере.

Благодаря Пепу (Гвардиоле), его техническому персоналу и оборудованию мирового класса здесь у игроков есть всё необходимое для совершенствования. Это было очень привлекательно для меня, когда у меня появился шанс приехать сюда.

И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» уже много-много лет является самым успешным клубом Англии, поэтому я знаю, что вхожу в среду победителей и культуру побед. Я хочу учиться у персонала и своих товарищей по команде и стать ценным членом этой победоносной команды.

Я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе, познакомиться с другими игроками и показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен.