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«Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

вчера, 12:25

«Манчестер Сити» объявил о подписании нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. С игроком подписан контракт до лета 2029 года.

Мармуш прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»:

Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд в мире — это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья гордится мной, и мы все очень рады быть здесь, в Манчестере.

Благодаря Пепу (Гвардиоле), его техническому персоналу и оборудованию мирового класса здесь у игроков есть всё необходимое для совершенствования. Это было очень привлекательно для меня, когда у меня появился шанс приехать сюда.

И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» уже много-много лет является самым успешным клубом Англии, поэтому я знаю, что вхожу в среду победителей и культуру побед. Я хочу учиться у персонала и своих товарищей по команде и стать ценным членом этой победоносной команды.

Я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе, познакомиться с другими игроками и показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен.

Спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн выразил свой восторг по поводу приезда Мармуша на «Этихад».

Омар — опытный и интересный нападающий, и я рад, что он присоединился к нам.

Он провёл выдающийся сезон, и каждый раз, когда мы наблюдали за ним, он влиял на ход матчей.

Он обладает всеми качествами, которые необходимы нападающему высшего класса. Он обладает выдающимся темпом и пониманием, а также исключительным умением играть перед воротами. Он также может играть на разных позициях, что является очень ценным преимуществом.

Я также не сомневаюсь, что работа с Пепом и техническим персоналом «Сити» поможет ему и дальше развивать свой превосходный атакующий талант.

Все в «Манчестер Сити» рады приветствовать Омара в клубе, и мы все желаем ему всего наилучшего за время его пребывания здесь.

«Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги «Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Напомним, Мармуш выступал за «Айнтрахт» с июля 2023 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает египтянина в 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, какую зарплату Мармуш будет получать в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:56
Пошел третий миллиард уже тратить ? Или второй ещё не закрыл Хосеп
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 19:54
Субименди Пепу нужен!) Самый необходимый трансфер!)
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:10
В шипе как раз пригодится
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:56
Еще после требла надо бы по-тихоньку обновлять состав. А вместо этого купили Дновачича, Днуньеша, вернули старого Гюндогана.... А Родри как был единственным опорником в команде, так и остался. Будто он робот каждый сезон проводить по 60-70 игр без замен. Да и по всем остальным можно "пройтись"...
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 16:54
Альваресу. И чтобы Холланд не расслаблял булки
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:53
Он на замену кому пришёл?
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:51
По факту да, как-то проспали мы момент, когда футболисты с возрастом начали терять форму.
9wa7ewsnjc2n
9wa7ewsnjc2n
вчера в 16:45
думаю еще пару защитников надо прикупить, после вчерашней игры😁
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:36
Ой много кто нужен ещё ....
Igo0rek
Igo0rek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:35
Пепу и так купят кого он попросит, тут даже никаких манипуляций не надо. Еще и трансферный баланс с доходами в огромном плюсе, поэтому клуб может тратить очень большие деньги в трансферные окна.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:32
Тут еще большую роль играет, что на место опорника в Сити не очень то захотят переходить топовые игроки, потому что придется быть подменой Родри, а не основным игроком.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну хоть левого вингера закроет, там у нас тоже не очень. Грилиш в вечных запоях, Доку только ножками вокруг мяча дрыгает, ни удара, ни паса)
Нам по сути еще и кипер нужен)
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:51
По стопам Переса пошли. Тот тоже воплотил свою навязчивую идею с приобретением Мбаппе, перенасыщая линию атаки, при полной дыре в обороне.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:29
Тренерская изюминка Хосепа будет претендовать на методическое руководство года № 1 - напугал шейхов серией проигрышей, отжал пиастры, купил кого хотел (не исключён и разговор с агентом "ты мне, я тебе" и пятак лимонов рухнул приятной тяжестью в карман трусов), купил новый бамбук, чтобы не скучно было наблюдать со стороны, за своим талантом на зелёном поле, выразившемся в движении Мармуша и К"
Теперь можно поговорить и о очередном требле...), естественно при дополнительном вливании свежих сил в ряды дорогостоящей игрушки...)
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:59
и мне не ясен этот вопрос , я Интерист , наши хозяева черти рядом с вами и у вас такие проблемы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:56
Удачи, Омар, и больших побед вместе с большим клубом
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 12:55
Это уж точно.
До сих пор не ясно как можно было за пару месяцев всей команде разучиться играть. Да были травмы, да Родри выбыл, но не до такой же степени. Мутят там что-то...
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:53
Друг , а возможно мы с тобою не шарим? Там серьезный коллектив не кукурузу охраняют
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 12:50
Не понимаю...вариантов полно на рынке.
Но покупают 20-летнего узбека и 18-летнего бразила в защиту....На двоих лямов 80 наверно уйдет.... Неужели они сейчас помогут команде?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Игроки переходят в другие клубы для того, чтобы расти и развиваться... Одни за трофеям, другие за деньгами, а третьи и за тем, и за другим. Мармуш пришёл играть за деньги, мне кажется зарплата решающий аргумент. В этом нет ничего плохого...
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:46
зная фин возможности клуба , почему не урвать у пушкарей из сосьедада Субименди????
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 12:44
Это видят все, кроме руководства наверно.....
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:43
да вам необходимо центр укреплять , без этого вилы вам
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:41, ред.
Отличное приобретение для МС. Да, Мармуш действительно был один из лучших в Бундеслиге. Ярко и мощно раскрылся в этом сезоне этот 25-летний египетский форвард. Мармуш и раньше моментами зажигал, но был всё же нестабилен. А сейчас он сильно прибавил и вышел на довольно высокий уровень.Энергичный, взрывной, скоростной техничный форвард, очень хорошо бьёт штрафные. Отлично видит поле и неплохо ассистирует, статистика его действительно впечатляет. Будет интересно наблюдать за ним в АПЛ в составе МС.
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 12:40
Я здесь, друг мой))
Я как джин, только пишешь мое "имя" и я появляюсь))
Мармуш хорош в бундеслиге, что будет в АПЛ кто же его знает?)
Но знаю точно, что Мармуш никак не поможет команде в опорной зоне и обороне, где просто ужас...
матос
матос
вчера в 12:38
а если это халив на час? что скажет сихафазатрон
Гость
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