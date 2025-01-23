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Уокер вылетел в Милан для подписания контракта

вчера, 13:03

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сегодня днём прилетит в Милан для подписания контракта с «Миланом». Речь идёт об аренде до конца сезона с необязательной опцией выкупа за 5 миллионов евро. В случае полноценного трансфера Уокер подпишет контракт до июня 2027 года. На время аренды «Милан» будет полностью выплачивать зарплату англичанина.

Напомним, Уокер выступал за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 34-летний правый защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 10 миллионов евро.

Ранее «Милан» расторг контракт с защитником Фоде Балло-Туре.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 19:04
Зачем надо было возвращать Гюндогана, игрока который ушёл? Теперь надо весь состав продать чтобы хоть как то вылезти на титулы
shur
shur
вчера в 16:35
...и сдали в "утиль" ,тьфу ты, в аренду Старину Кайла......!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ матос (раскрыть)
вчера в 16:27
Хахахахах он был самым быстрым крайним защитником в мире xD
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:23
Приземлится - сообщите.. 🤭
матос
матос
вчера в 13:23
он в апл пешеходом был , куда сука прется?
матос
матос
вчера в 13:22
юнец мля 34 года))
Лысый преподаватель
Лысый преподаватель ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 13:19
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 13:10
    когда Смоллинг играл еще в Манчестере я думал что ему уже под сорокет, а потом не видел его долго и тут раз и он появляется в СерииА)) оказалось ему 35 только. Очень похожая история у меня по ощущениям и с Уокером, думал он уже в Тоттенхеме доигрывал)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:06
    Удачи рейнджеру!))
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