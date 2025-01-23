Уокер вылетел в Милан для подписания контракта

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вчера, 13:03

Защитник «Манчестер Сити» сегодня днём прилетит в Милан для подписания контракта с «Миланом». Речь идёт об аренде до конца сезона с необязательной опцией выкупа за 5 миллионов евро. В случае полноценного трансфера Уокер подпишет контракт до июня 2027 года. На время аренды «Милан» будет полностью выплачивать зарплату англичанина.

Напомним, Уокер выступал за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 34-летний правый защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 10 миллионов евро.

Ранее «Милан» расторг контракт с защитником Фоде Балло-Туре.