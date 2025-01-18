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Дмитрий Кузнецов сообщил о готовности возглавить сборную России

вчера, 10:43

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов сообщил о готовности возглавить национальную команду России в будущем.

Люди, которые играли в иностранных клубах, выступали за сборную, могут тренировать национальную команду. Поймите, мы все знаем, как делать. Мы все это видели, мы все это на себе прочувствовали, мы все это практиковали.

Когда ты тренируешь лучших футболистов страны, ты их должен правильно подготовить и направить. Вот и все. И ты должен организовать команду. Потому что игроки выступают в разных клубах и должны хорошо взаимодействовать между собой. Так что, я готов однажды возглавить сборную России по футболу, но дадут ли? Много людей, которые не хотят нас видеть.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:02
нынче каждый может ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:29
Походу лавры Мостового не дают покоя многим.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:04
Самого главного не сказал - надо ещё быть "вхожим" в определенные, футбольные круги европейского уровня....
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:47
Звучит слишком самоуверенно... В футболе все они разбираются, но тренер это не только эксперт. Рассуждать о футболе может каждый, мы все делаем это, а вот сделать из отдельных людей коллектив дано не всякому.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
Это еще кто такой? Не он ли в Рубине был когда-то? Больше и сказать о нем нечего))
Да понимаю, что щас мы только товарняки с островами играем, но зачем нанимать этого товарища из любительской лиги? Для чего?
t0s1k
t0s1k
вчера в 11:11
послужной список где играл кузнецов хорош, так что вполне возможно
adekvat
adekvat
вчера в 11:01
Еще один царь нарисовался.
shlomo
shlomo
вчера в 11:00
Крутая заява.... интересно будет послушать, а что скажет по этому поводу "царь"???
Гость
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