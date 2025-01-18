Дмитрий Кузнецов сообщил о готовности возглавить сборную России

Главный тренер 2DROTS сообщил о готовности возглавить национальную команду России в будущем.

Люди, которые играли в иностранных клубах, выступали за сборную, могут тренировать национальную команду. Поймите, мы все знаем, как делать. Мы все это видели, мы все это на себе прочувствовали, мы все это практиковали.

Когда ты тренируешь лучших футболистов страны, ты их должен правильно подготовить и направить. Вот и все. И ты должен организовать команду. Потому что игроки выступают в разных клубах и должны хорошо взаимодействовать между собой. Так что, я готов однажды возглавить сборную России по футболу, но дадут ли? Много людей, которые не хотят нас видеть.