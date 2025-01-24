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«Спартаку» предложили услуги нападающего «Милана»

сегодня, 14:41

«Спартаку» было предложено подписать нападающего «Милана» Луку Йовича. Однако спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао занимается поиском более молодого и перспективного форварда.

Напомним, Йович выступает за «Милан» с сентября 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провёл четыре игры в Серии А, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Йовича.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:22
Ну за такую цену брать можно, некоторые дельфинов по 10 не глядя берут
True Story
True Story
сегодня в 19:07
Йович сбитый летчик уже, для Спартака самое то
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:54
Миллу Йовович ещё можно подписать в Спартак, а этого клиента - воздержимся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:13, ред.
По - моему, мой комментарий дал ответ на все вопросы. В том числе и ваш. Повторяться не хочу и не буду. Прочитайте внимательно ещё раз.
Antikrot
Antikrot
сегодня в 18:11
Попробовать можно. Но зарплату, наверное, будет высокую просить. С такими бы чисто на бонусы контракт подписывать.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:48
Спартак не поведётся на это, не станет брать хромую утку.)
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 17:25
Не не не...сама сама сама)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 17:18, ред.
Юра, я тебя перестал понимать совсем. Сейчас, это ирония? 4 игры за сезон без голевых действий, это как?
Igo0rek
Igo0rek ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 16:58
А у него по сути выбора нет. Топам он не нужен, поэтому либо клубы тир-4, тир-5, либо заканчивать карьеру. Другое дело, что он может просто забить на футбол и чисто зарабатывать деньги.
Константин Белых
Константин Белых ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:55
Не ну в Германии он просто жег все напалмом. Главный вопрос его мотивация Реал-Милан-Спартак? Конечно были исключения типа Адриано который пришел в 29 лет и порвал РПЛ. Он не хуже минимум. Но вот будет ли играть или будет муйней заниматся как Жозе? никто не знает и рисковать не хочет. Подписать на полгода-посмотреть кто это такой и если толк будет дать контракт годика на два. Но так не бывает к сожалению. Угальде из кожи лезет чтоб лигу сменить а вот Йович будет ли стараться зная что топам он не нужен ? Как центрнап-это супер. Другое дело его стимулы..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:42, ред.
Почему столько негатива в его адрес от пользователей, не пойму. Возраст самый футбольный, играет и забивает мало - так это не беда, может, выпускают на замену в конце матча, а попробуй - ка прояви себя в таких условиях, когда тебе не доверяют. Да ещё конкуренция в именитом клубе большая... Для чемпионата России вполне бы пригодился. Или кто-то считает, что у нас в командах одни классные футболисты ? Уверен, не хуже других будет. И он сам, засидевшись в "Милане", захочет показать всё своё умение. В такой именитый клуб кабы кого не берут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:41
Одним словом Пустогон...)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:24
Как-то быстро он сдулся от перспективного форварда для Реала, до неликвида, которого пытаются спихнуть в РПЛ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 16:22
27 лет пенсионер? 😂😂😂
112910415
112910415
сегодня в 16:16
если бы ещё в футбол мог играть ...
lazzioll
lazzioll ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 16:14
В полуфиналах ЛЧ обычно четыре Зенита, там так просто не пробьешься, многие пытались
shur
shur ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 16:09
...Спа набрал приличную скорость и хороший ход в игре,кабы всё не испортили!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 16:06
Не такой уж он и пенсионер (27 лет). Другое дело, что нападающий никакой от слова "совсем".
Как-то было непохоже, глядя на рожу Эменике, что ему в момент появления в Спартаке был 21 год.
А ещё тот факт, что негры из АФРИКИ очень любят свой возраст занижать...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:01
"В этом сезоне серб провел 4 матча (88 минут) без голевых действий"

Т. е. так... балду в концовке матчей погонял на потеху почтеннейшей публики, когда результат матча был НЕЗЫБЛЕМ.
Опять что-то Станкович мудрит???
То одного больного из Италии тащит, теперь пофигиста из Испании...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 15:55
Как-то недальновидно. На одних футболках бы миллиарды заработали, стоило бы только сказать, что в Спартак приезжает бывший игрок Реала и Милана.
Да и Йович как раз в скромных клубах расцветает, реанимировали бы ему карьеру, взяли бы чемпионство; в полуфинал ЛЧ вместе с Зенитом бы ходили...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:50
Статистика могучая в серии А. 4 игры. голов нет, передач нет и 1 желтая. Такого даже в Факел и Акрон не надо брать.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:33
Пустая, бессмысленная трата денег. Будет, как 2-ой Жозе, только помладше.
Лука Йович только один приличный сезон в Бундеслиге провёл, в "Айнтрахте",
7 лет назад, после чего стал деградировать, пока совсем не сдулся. Он даже в молодом (футбольном) возрасте был не очень забивным форвардом, а сейчас тем более. Не зря, "Милан" от него избавиться хочет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:09
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Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:00
Хватит пенсионеров брать. Ничего хорошего из этого не было и не будет. Берите молодого ломового негра типа Эменике. И прежде чем брать-посмотрите хотя бы с какой скоростью бегает. А то от Шамара отбиться не можем второй сезон. И Салазара!
sv_1969
sv_1969 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 14:59
Сыграть с Узбекистаном 0-0 это успех я думаю!Они благодаря наши чинушам от футбола посильнее нас будут!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:56
Макулатуру свою уже видимо не куда деть ☝️😉
ac2agz2z2rhd
ac2agz2z2rhd
сегодня в 14:56
Смысла =0
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:50
Решили подзаработать в России, макаронники...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:44
27 лет ещё не 32, ещё явно не заканчивает карьеру, однако качество игрока видимо оставляет желать лучшего раз его сами предлагают да ещё и ценник у него ниже чем у деревянного Хлусевича
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:43
Потеря времени и денег. Своих Йовичей хватает. Потом спрашиваем почему это наша сборная 0.0 с узбеками и таджикаим играет
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