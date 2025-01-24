«Спартаку» предложили услуги нападающего «Милана»

«Спартаку» было предложено подписать нападающего «Милана» Луку Йовича. Однако спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао занимается поиском более молодого и перспективного форварда.
Напомним, Йович выступает за «Милан» с сентября 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провёл четыре игры в Серии А, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Йовича.
Да и Йович как раз в скромных клубах расцветает, реанимировали бы ему карьеру, взяли бы чемпионство; в полуфинал ЛЧ вместе с Зенитом бы ходили...
Да и Йович как раз в скромных клубах расцветает, реанимировали бы ему карьеру, взяли бы чемпионство; в полуфинал ЛЧ вместе с Зенитом бы ходили...