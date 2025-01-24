«Спартаку» предложили услуги нападающего «Милана»

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сегодня, 14:41

«Спартаку» было предложено подписать нападающего «Милана» . Однако спортивный директор «красно-белых» занимается поиском более молодого и перспективного форварда.

Напомним, Йович выступает за «Милан» с сентября 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провёл четыре игры в Серии А, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Йовича.