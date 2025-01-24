Бордалас обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

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вчера, 23:33

Главный тренер «Хетафе» не стал мириться с угрозами после игры с «Барселоной». «Хетафе» под его руководством вырвал ничью в матче с каталонцами – 1:1.

После игры в комментариях к сообщению тренера в соцсети стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».