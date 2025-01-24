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Бордалас обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

вчера, 23:33
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас не стал мириться с угрозами после игры с «Барселоной». «Хетафе» под его руководством вырвал ничью в матче с каталонцами – 1:1.

После игры в комментариях к сообщению тренера в соцсети стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».

Я не в порядке, все это очень серьезно. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и заявить, что мы уже направили жалобу в полицию. Процесс будет долгим. Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:12
Поражают такие люди. При всей нашей любви к футболу, это просто спорт, игра с мячом. Что у них в головах?
w2h89qpdtu58
w2h89qpdtu58
сегодня в 07:00
Футбол - это не просто спорт, для кого-то это настоящая жизнь, вот и ведут себя агрессивно, когда что-то идёт не по плану.
r3f6q9hjqr2q
r3f6q9hjqr2q
сегодня в 06:48
Такие случаи нельзя пропускать мимо, идиотов сейчас везде хватает
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03
    Гость
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