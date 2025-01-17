Дзюба может быть оштрафован на сумму до 250 тысяч рублей

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вчера, 21:41

В случае, если комитет по этике РФС признает нападающего «Акрона» виновным в нарушении регламента, максимальным наказанием для футболиста может стать штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) в связи с ноябрьским интервью Дзюбы «Матч ТВ». В РФС подтвердили наличие данного письма, но дату заседания не уточнили.

По версии РПЛ , Дзюба, возможно, нарушил положения регламента РФС по этике, а именно п. 1 и п. 2 ст. 15.

Там говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ , способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

Нарушение по этой статье предполагает штраф до 250 тысяч рублей.