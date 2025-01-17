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Дзюба может быть оштрафован на сумму до 250 тысяч рублей

вчера, 21:41

В случае, если комитет по этике РФС признает нападающего «Акрона» Артема Дзюбу виновным в нарушении регламента, максимальным наказанием для футболиста может стать штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в связи с ноябрьским интервью Дзюбы «Матч ТВ». В РФС подтвердили наличие данного письма, но дату заседания не уточнили.

По версии РПЛ, Дзюба, возможно, нарушил положения регламента РФС по этике, а именно п. 1 и п. 2 ст. 15.

Там говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

Нарушение по этой статье предполагает штраф до 250 тысяч рублей.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:32
отобьет быстро на онлифанс
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:14
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:02
    Прежде , чем дать интервью «Матч ТВ» , Дзюба и его юристы обговорили все связанные с этим мероприятием риски . И конечно же при обсуждении размера гонорара учитывали все возможные издержки. По простому "Всё включено"...)
    shur
    shur ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 22:50, ред.
    ...Артемка позвони Холанду, даст взаймы и зоодно его контракт обмоете!!! Большому кораблю,большого плаванья!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:45
    Суровое наказание для Артёмки. Даже не знаю, наскребёт ли он такую сумму. По миру пустили парня.
    протон
    протон
    вчера в 22:31
    Рукоблудил, теперь еще и словоблудит.
    протон
    протон
    вчера в 22:29
    С правой руки деньги не брать)
    В прошлый раз по шаловливым рученкам прошлись, теперь по пошлым губенкам отшлепают.
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Дык он же и в Китае наговорит что Леню уволят)))
    ABir
    ABir
    вчера в 22:26
    Сумму штрафов надо брать в процентах о контракта игрока с клубом. Для одних игроков 250 тысяч - это месячная зарплата, а для других стоимость одного часа контракта.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:52
    Столб от этого не обеднеет....
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:48
    Ненавижу этот юридический язык
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:47
    В Китай его отправить к Слуцкому!)
    Гость
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