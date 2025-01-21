Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2024/2025

Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении жёлтой в матче

вчера, 11:53
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Расследование было инициировано после сигнала от итальянского букмекера Sisal, который зафиксировал аномальный объем ставок на предупреждение вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе в матче с «Лацио» в марте 2024 года (2:1).

Вратарь сборной Нигерии получил желтую за затяжку времени на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу «Удинезе».

Под следствием также находится 40-летний владелец пиццерии Biffi в Удине Диего Джордано. Предположительно, на встрече с Окойе в пиццерии за несколько дней до матча с «Лацио» игрок и бизнесмен заключили устное соглашение о ставке.

В случае доказательства вины Окойе ему будет грозить дисквалификация на срок от 4 лет. Представители игрока опровергли все обвинения в адрес футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Угрозы, обиды и оскорбления. Футболисты, которые ненавидят друг друга
18 январяЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Дзюба может быть оштрафован на сумму до 250 тысяч рублей
17 января
РФС передал правоохранительным органам материалы по матчам «Крыльев»
17 января
Ссора «Динамо» со своим лидером – главный скандал РПЛ. Бразилец хочет на родину
17 январяМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии5
По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбудили уголовное дело
17 января
В чемпионате Испании новый скандал. Футболист «Севильи» задержан, ему грозит три года тюрьмы
16 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии3
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:48
Счёт был 2:1 в пользу Удинезе. Так что затяжка вполне обьяснима
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:45
Аномальный объём -это сколько? Просто интересно...
LOpp
LOpp
вчера в 12:44
букмекеры понесли убытки и решили поднять шум
3k4zdmrnk3j5
3k4zdmrnk3j5
вчера в 12:05
Странно, когда договариваются двое, а ставок гораздо больше. Откуда они узнали?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 