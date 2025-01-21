Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении жёлтой в матче

1737449600

вчера, 11:53

Расследование было инициировано после сигнала от итальянского букмекера Sisal, который зафиксировал аномальный объем ставок на предупреждение вратаря «Удинезе» в матче с «Лацио» в марте 2024 года (2:1).

Вратарь сборной Нигерии получил желтую за затяжку времени на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу «Удинезе».

Под следствием также находится 40-летний владелец пиццерии Biffi в Удине Диего Джордано. Предположительно, на встрече с Окойе в пиццерии за несколько дней до матча с «Лацио» игрок и бизнесмен заключили устное соглашение о ставке.

В случае доказательства вины Окойе ему будет грозить дисквалификация на срок от 4 лет. Представители игрока опровергли все обвинения в адрес футболиста.