Угрозы, обиды и оскорбления. Футболисты, которые ненавидят друг друга

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сегодня, 19:00

И не всегда причина была в самой игре, иногда ссоры были из-за женщин.

Когда смотришь футбол по телевизору, то думаешь, что в команде собраны настоящие друзья, ведь все они вместе празднуют голы и переживают над неудачами. Но, к сожалению, это не так. Вражда была, есть и будет даже в топ-клубах.

Можно немного поссориться с коллегой, как это бывает у футболистов прямо во время игры или на тренировке, но потом помириться. А вот когда люди не хотят даже говорить друг с другом и всячески издеваются над неприятелем в СМИ – это уже другое.

Давайте вспомним футболистов, которые так и не смогли помириться.

Эль-Хаджи Диуф и Джейми Каррагер

Сенегалец нажил себе прилично врагов за карьеру, но особенно запомнилась его вражда с Каррагером.

«Я приехал на предсезонную тренировку, ожидая увидеть там игроков, которые превратят нас в чемпионов АПЛ , — писал Каррагер в автобиографии. — В тот же вечер я вернулся домой в подавленном состоянии. Вы помните, как в школе выбирали одноклассников к себе в команду? Мы так делали в „Ливерпуле“, когда играли пять на пять. И Диуф некоторое время всегда был последним выбором».

А в 2015 году он сказал Scouse Bird Problems: «Худшим игроком, с которым я играл, определенно является Эль Хаджи-Диуф. Хотя мне очень нравилось бить его по ногам, когда я играл против него».

Диуф неоднократно отвечал на такие выпады, называя Каррагера «чертовым неудачником», говорил, что Джейми выглядел как огромная индейка на футбольном поле.

Эммануэль Фримпонг и Самир Насри

«Правда в том, что мне никогда не нравился этот парень, — сказал Фримпонг в интервью The Athletic в 2019 году, — Даже если он даст мне пять миллиардов долларов, он мне все равно не понравится».

Враждебность Фримпонга к связана с инцидентом после того, как он получил красную карточку в матче против «Ливерпуля», когда «канониры» проиграли со счетом 0:2. Для Фримпонга эта была лишь вторая игра в АПЛ за лондонцев. После матча в раздевалке все молчали, но не Самир. Он заявил, что поражение произошло по вине Фримпонга. По некоторым данным, Насри даже позвонил Фримпонгу после того, как Эммануэль в социальных сетях раскритиковал его решение уйти в «Манчестер Сити». Мужчины обменялись угрозами и оскорблениями.

Тедди Шерингем и Энди Коул

Находясь на поле вместе, пара забивала гол каждые 84,8 минуты, но неприязнь тянется еще к дебюту Коула за сборную Англии, когда нападающий заменил Шерингема, но они даже не обменялись рукопожатиями.

«Я бы предпочел сесть и выпить чашечку кофе с Нилом Раддоком, который сломал мне ногу в двух местах в 1996 году, чем с Тедди Шерингемом», — сказал однажды Коул.

Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

Немецкий дуэт, который вместе играл в мюнхенской «Баварии», по крайней мере, сумел сохранить свой профессионализм на поле. Но весьма примечательно, что Эффенберг включил в автобиографию целую главу под названием «Что Лотар Маттеус знает о футболе». После оглавления следовала чистая страница.

Крейг Беллами и Йон-Арне Риисе

Перед матчем с «Барселоной» игроки «Ливерпуля» провели командный ужин. Но на ней Беллами напился вдрызг. Он кричал, что Риисе будет петь, но это в планы норвежца не входило. Беллами очень долго призывал Риисе к микрофону, это вылилось в словесный конфликт. Ночью валлиец пришел в комнату к Риисе и начал избивать того клюшкой для гольфа. А потом умудрился забить «Барселоне» и отпраздновать это, имитируя удары клюшкой для гольфа.

Арьен Роббен и Роберт Левандовски

Для некоторых одноклубников игровой стиль Роббена был просто ужасен, ведь он не пасовался, смещался с фланга и бил по воротам. После прибытия в «Баварию» игрок сборной Польши регулярно разочаровывался в эгоизме Роббена и изо всех сил пытался наладить какие-либо связи – на поле и за его пределами, но Арьен продолжал упорно бить и бить по воротам, никому не пасуя.

Йенс Леманн и Мануэль Альмуния

Леманн, как известно, не любил играть вторую скрипку. Чего только стоит их борьба с Оливером Каном за место основного вратаря в сборной Германии. А Альмуния, которого многие считали одним из самых приятных в раздевалке «Арсенала», сказал, что понятия не имеет, почему Леманн испытывал к нему такую враждебность. Впрочем, это могла быть просто черта характера Йенса, ведь после завершения карьеры он начал регулярно попадать в скандалы.

Немец сделал множество выпадов в адрес Альмунии в прессе, в какой-то момент сказав: «Сидеть на скамейке запасных позади того, кто начал играть только в 30 лет, даже не смешно».

Ромарио и Эдмундо

В 1999 году «Васку да Гама» во второй раз подписал Ромарио, за эту команду тогда играл Эдмундо в атаке. После того как Эдмундо заменил своего старого друга в сборной Бразилии на чемпионате мира 1998 года, Ромарио повесил огромный портрет Эдмундо на дверь туалета в своем баре «Рио». Эта шутка старому другу не понравилась.

Они бросались оскорблениями через прессу, начали соревноваться даже за женщин в ночном клубе. «Мы приехали в клуб и не могли поделить девушку. Я был красивее и умнее, поэтому мы начали конфликтовать», — сказал однажды Эдмундо.

Уильям Галлас и Коло Туре

Вражда между Туре и Галласом была настолько глубокой, что пара даже не общалась, когда выходила на поле вместе.

Сообщалось, что причиной стал знаменитый сидячий протест Галласа в конце ничьей 2:2 с «Бирмингемом», но Туре говорит, что это началось давно. Ивуариец отказался раскрыть реальную причину, заявив: «Если мы начнем говорить об этом, то это будет большая история».

Златан Ибрагимович и Рафаэль ван дер Варт

Швед и нидерландец играли друг против друга за свои сборные, когда уже были одноклубниками в «Аяксе». И после матча ван дер Варт утверждал, что Ибрагимович намеренно травмировал его. Тренер Рональд Куман хотел помирить их, но Ибрагимович на встрече пригрозил сломать ноги ван дер Варту, если он не извинится.

Макси Лопес и Мауро Икарди

Макси отказался пожимать руку Мауро после того, как тот начал отношения с его бывшей женой Вандой Нарой. В итоге Икарди нанес имена троих детей Лопеса от Нары в виде татуировок. Сложно понять, почему он так сделал – из-за любви к детям, чтобы помириться с Лопесом или чтобы его разозлить?

«Мне некомфортно, что у него есть такие татуировки, — сказал Лопес Sky Sports в 2016 году, — Дети — моя сила, и они знают, что я сделаю все, чтобы защитить их, потому что они значат для меня все».

Нара же родила Мауро двоих детей, а теперь судится и грозится отобрать у него максимальное количество денег. Теперь у Икарди просто огромные проблемы из-за бракоразводного процесса с Нарой. Впрочем, их отношения всегда были скандальными.