Саравия не прибыл на сбор «Ростова» – он не хочет играть в России

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вчера, 15:20

Уругвайский полузащитник «Ростова» не прилетел на сбор команды в ОАЭ , клуб изучает различные варианты разрешения ситуации.

«Ростов» объявил о переходе уругвайца в июле. В чемпионате и Кубке России 24‑летний Саравия провел 20 матчей, отметился голом в ворота «Пари НН».

Саравия не прибыл в расположение «Ростова» на сбор в ОАЭ и на данный момент находится в одной из стран Латинской Америки. Футболист не собирается продолжать карьеру в России.

Российский клуб изучает различные варианты разрешения ситуации. Возможен трансфер игрока в один из аргентинских клубов, но если стороны не договорятся, «Ростов» допускает обращение в судебные инстанции.