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Саравия не прибыл на сбор «Ростова» – он не хочет играть в России

вчера, 15:20

Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия не прилетел на сбор команды в ОАЭ, клуб изучает различные варианты разрешения ситуации.

«Ростов» объявил о переходе уругвайца в июле. В чемпионате и Кубке России 24‑летний Саравия провел 20 матчей, отметился голом в ворота «Пари НН».

Саравия не прибыл в расположение «Ростова» на сбор в ОАЭ и на данный момент находится в одной из стран Латинской Америки. Футболист не собирается продолжать карьеру в России.

Российский клуб изучает различные варианты разрешения ситуации. Возможен трансфер игрока в один из аргентинских клубов, но если стороны не договорятся, «Ростов» допускает обращение в судебные инстанции.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:55
Соскучился за бананами...)
С дерева вкуснее...)
протон
протон ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:04
Ощущение, будто легионеры из РПЛ решили свою собственную команду создать
Датак
Датак
вчера в 18:16
Давно говорю,что в нынешней ситуации нет никакого резона везти к нам легов.
Развивайте молодежь,пока возможность есть.рфс должен запретить трансферы на вход из-за рубежа всем клубам рпл пока нас не допустят до европейских турниров.и контракты лействующих легов запретить продлять.пускай молодые играют.посмотрим чья школа чего стоит)
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:28
Змерз Маугли в России.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:58
Давно пора это сделать... Но ведь же покупка этих гастеров выгодна в первую очередь топа во главе с хехемоном((
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:34
Я считаю, что таких игроков на годик другой нужно отстранять от футбола, чтобы другим неповадно было. Что это за бред, где игрок, у которого действующий контракт не хочет играть за клуб и может просто не приехать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:26
Мне кажется, что этого человека стоит примерно наказать. Саравию нужно заставить уважать действующий контракт с Ростовом. Российский футбольный союз обязан оказать любую помощь, финансовую и юридическую, каждому российскому клубу в отстаивании своих интересов в подобных случаях. Может пора уже переориентировать селекционеров всех команд на внутренний рынок.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:16, ред.
Уопендзебитте, мэн
a-league
a-league
вчера в 15:51, ред.
Игрочишка-то весьма посредственный, но гонору и запросов видно с избытком ...
Явная ошибка ростовской селекции
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:38
Карнавальщики верны себе, пофигу контракт, главное с какой ноги...
allemz
allemz
вчера в 15:37
🤣🤣🤣
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:23
Ну сколько ещё нужно примеров что не нужны в России щас эти гастарбайтеры.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:21
Ещё один парень заскучал
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