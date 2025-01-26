Рэшфорд отверг предложение из Саудовской Аравии с зарплатой £ 35 млн в год

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не захотел переходить в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Игрок ответил отказом, несмотря на то что сумма в 35 млн фунтов стерлингов в год, предложенная клубом из Саудовской Аравии, в два раза превышает зарплату, которую Рэшфорд получает в МЮ.
По слухам, Рэшфорд желает перейти в «Барселону».
Рашфорд перестал исполнять штрафные удары и сейчас штрафные удары исполняет Бруно. А ведь Рашфорд очень хорошо их исполняет, возможно на уровне Левандовски и Месси. Даже Салах так не может их исполнять. А что есть у Бруно кроме его распиаренной фигуры и кроме пробития штрафных ударов? Бруно не бегунок и его легко закрыть, его нельзя поставить на фланг, ни в центр нападения. Хрупкий и легко стимулирует в штрафной площади. Если Бруно такой топ, то почему его не ценят в Реале или в МС? Как раз Модрич в возрасте, а Кросс ушёл. У МС проблема с ЦАП, хотя Бруно и опорника не сможет сыграть, он не универсален и грязной работой по отборам и перехватам он не будет заниматься. Но как его пиарят? Наверное это действительно стоит того.
Рашфорд перестал исполнять штрафные удары и сейчас штрафные удары исполняет Бруно. А ведь Рашфорд очень хорошо их исполняет, возможно на уровне Левандовски и Месси. Даже Салах так не может их исполнять. А что есть у Бруно кроме его распиаренной фигуры и кроме пробития штрафных ударов? Бруно не бегунок и его легко закрыть, его нельзя поставить на фланг, ни в центр нападения. Хрупкий и легко стимулирует в штрафной площади. Если Бруно такой топ, то почему его не ценят в Реале или в МС? Как раз Модрич в возрасте, а Кросс ушёл. У МС проблема с ЦАП, хотя Бруно и опорника не сможет сыграть, он не универсален и грязной работой по отборам и перехватам он не будет заниматься. Но как его пиарят? Наверное это действительно стоит того.
как можно алкоголика заставить бросить пить,без его желания?!?!
Здесь Я естественно про игру нападающего Рашфорда говорю!
Соглашусь, Бруно - никто,ничто,никак ,пиар,сопли, нытьё,не игрок МЮ в корне!!! А в целом всё правильно изложено!!!
как можно алкоголика заставить бросить пить,без его желания?!?!
Здесь Я естественно про игру нападающего Рашфорда говорю!
Соглашусь, Бруно - никто,ничто,никак ,пиар,сопли, нытьё,не игрок МЮ в корне!!! А в целом всё правильно изложено!!!