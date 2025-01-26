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Рэшфорд отверг предложение из Саудовской Аравии с зарплатой £ 35 млн в год

сегодня, 09:36

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не захотел переходить в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Игрок ответил отказом, несмотря на то что сумма в 35 млн фунтов стерлингов в год, предложенная клубом из Саудовской Аравии, в два раза превышает зарплату, которую Рэшфорд получает в МЮ.

По слухам, Рэшфорд желает перейти в «Барселону».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:13, ред.
Я думаю Рашфорд хочет играть, но тренеры которые были у МЮ делали упор на развитие своих любимчиков.
Но в нынешней ситуации, скорее всего Рашфорд нужен Амориму, но сам Рашфорд хочет уйти, так как понимает что золотое время и пиковая форма его проходит и ему нужны трофеи.
Если бы Рашфорда интересовали только деньги он бы принял бы предложение арабов. Рашфорд не пошёл бы на снижение зарплаты ради перехода в Барселону.
Думаю Рашфорд понимает что сейчас МЮ завяз в болоте и не скоро выйдет в топы, а через несколько сезонов ему будет за 30 лет, а для спортсмена это закат карьеры.
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
"..Я бы не сказал что Рашфорд посредственный игрок, его просто никто не поддерживает в МЮ и скорее всего выживают" Возражу,
как можно алкоголика заставить бросить пить,без его желания?!?!
Здесь Я естественно про игру нападающего Рашфорда говорю!
Соглашусь, Бруно - никто,ничто,никак ,пиар,сопли, нытьё,не игрок МЮ в корне!!! А в целом всё правильно изложено!!!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:01
...он то будет держаться, а нам какого глядеть на лавку для запасных!
...Три года,это по новому 3,5 раза Армию отслужить,писец....!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:57, ред.
Рашфорд согласен на понижение зарплаты вроде ради Барселоны. Я бы не сказал что Рашфорд посредственный игрок, его просто никто не поддерживает в МЮ и скорее всего выживают. Вы не подумайте что все в МЮ замечательно и то что говорят фаны МЮ является правдой. Рашфорд был лучшим бомбардиром в МЮ, но ему легко сменили позицию и переставили на левый фланг и поставили в центр Хейлунда и никто не хочет вникать что левый фланг не самая удобная позиция для Рашфорда. Точно также как Тен Хаг ставил на неудобный фланг Санчо, а на его удобную позицию ставил Антони.
Рашфорд перестал исполнять штрафные удары и сейчас штрафные удары исполняет Бруно. А ведь Рашфорд очень хорошо их исполняет, возможно на уровне Левандовски и Месси. Даже Салах так не может их исполнять. А что есть у Бруно кроме его распиаренной фигуры и кроме пробития штрафных ударов? Бруно не бегунок и его легко закрыть, его нельзя поставить на фланг, ни в центр нападения. Хрупкий и легко стимулирует в штрафной площади. Если Бруно такой топ, то почему его не ценят в Реале или в МС? Как раз Модрич в возрасте, а Кросс ушёл. У МС проблема с ЦАП, хотя Бруно и опорника не сможет сыграть, он не универсален и грязной работой по отборам и перехватам он не будет заниматься. Но как его пиарят? Наверное это действительно стоит того.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:30
Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морскою!
112910415
112910415
сегодня в 11:34
от добра добра не ищут
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:42, ред.
У Рэшфорда вторая по величине з/п в клубе, в размере 18 млн в год. К примеру у Родри и Фодена в МС зарплаты по 13 млн., но где Рэшфорд и где Родри с Фоденом. Маркусу уже 27 лет, стабильностью он не отличается от слова совсем, зато по травматичности он один из первых. Зачем ему куда-то переезжать из родной страны, где он получает одну из самых высоких зарплат в АПЛ. В Барселоне он никому не нужен, при всём желании Маркуса, зачем сине-гранатовым довольно посредственный игрок, без длительного игрового опыта, и регулярными посещениями лазарета. А на счёт Саудовской Аравии, так далеко не каждый горит желанием из Европы, где с деньгами тебе дозволено абсолютно всё, переезжать в страну, живущую по законам исламского шариата, где есть строгие правила и ограничения, которые так чужды зажиточному европейцу. Да и контракт Маркуса заканчивается не завтра, а только через три с половиной года, так что будет держаться англичанин за МЮ до последнего, если конечно не поступит предложение из какого-то европейского топ-клуба, но это маловероятно.
rz2dwq2g7kj6
rz2dwq2g7kj6
сегодня в 10:30
Хоть бы озвучил, что он хочет,чего добивается
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
Агент хорошие утки запускает))
Хотя в этом может быть и часть правды. Ведь в саудитии в клубах так не потусишь как Манчестере или Барселоне))
Гость
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