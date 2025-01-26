Рэшфорд отверг предложение из Саудовской Аравии с зарплатой £ 35 млн в год

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сегодня, 09:36

Форвард «Манчестер Юнайтед» не захотел переходить в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Игрок ответил отказом, несмотря на то что сумма в 35 млн фунтов стерлингов в год, предложенная клубом из Саудовской Аравии, в два раза превышает зарплату, которую Рэшфорд получает в МЮ .

По слухам, Рэшфорд желает перейти в «Барселону».