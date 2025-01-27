Стало известно, какую компенсацию выплатит КФФ Черчесову за отставку

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сегодня, 15:22

Казахстанская федерация футбола ( КФФ ) выплатит бывшему главному тренеру сборной Казахстана 500 тысяч евро (оклад за пять месяцев) за досрочное расторжение контракта. Зарплата Черчесова за год составляла 1,2 миллиона евро. Если бы российский специалист доработал до конца текущего цикла, то его соглашение могло бы быть продлено. Однако в КФФ были не довольны результатами сборной.

Фаворитом на пост нового главного тренера казахстанской национальной команды является наставник «Кызыл-Жар» Али Алиев.

Ранее Черчесов прокомментировал свою отставку.