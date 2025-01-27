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Стало известно, какую компенсацию выплатит КФФ Черчесову за отставку

сегодня, 15:22

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выплатит бывшему главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову 500 тысяч евро (оклад за пять месяцев) за досрочное расторжение контракта. Зарплата Черчесова за год составляла 1,2 миллиона евро. Если бы российский специалист доработал до конца текущего цикла, то его соглашение могло бы быть продлено. Однако в КФФ были не довольны результатами сборной.

Фаворитом на пост нового главного тренера казахстанской национальной команды является наставник «Кызыл-Жар» Али Алиев.

Ранее Черчесов прокомментировал свою отставку.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 18:15, ред.
Наверное даже Гвардиола не вытащит сборную. Сейчас уровень сборных из постсоветского пространства упал. Если не Черчесов, то другой получил бы эту компенсацию. Нужно скромнее брать тренера.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:53
0 голов в 6 матчах. И за это наша федерация заплатит такие деньги ему. Бессовестный!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:23
Но если по так, справедливости разобраться , то скорее "Усатый" казахам должен , а не они ему...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Усач понял, что не обязательно хорошо работать. За отвратительную игру тоже можно получить деньги, причём почти на полгода вперёд...
матос
матос
сегодня в 15:28
норм так Стасик деньгу поднимает :) надо было ему не в евро а в теньге заплатить за такие прекрасные результаты))
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