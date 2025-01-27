Аршавин: «У Клаудиньо давно было желание уйти из „Зенита“»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» высказался о переходе полузащитника в «Аль-Садд».

Клаудиньо — суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всё равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки. У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие сделки.