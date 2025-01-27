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Аршавин: «У Клаудиньо давно было желание уйти из „Зенита“»

сегодня, 21:59

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль-Садд».

Клаудиньо — суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всё равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки. У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие сделки.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:33
Андрюша что то в спину всем разошелся...
Capral
Capral
сегодня в 22:50, ред.
Тормозил атаку? Ну, причин много, и одна из них- стиль игры бразильца. Это нормально, все бразы любят повозиться с мячом, помучить его, не любят с ним расставаться. А вторая причина неудачной игры Клаудиньо- это тренер, который пустил на самотёк игру бразильца, не "заметил" его игровой деградации, его творческого падения, не смог или не захотел найти позицию человеку на поле, при которой, Клау мог бы принести больше пользы, а его тяга к передерживанию мяча была бы не так пагубна для команды в целом... Но для всего этого, нужен толковый, даже не гениальный тренер, новатор, коим, Семак, никогда не был и не будет.

Да и сам Клау, давно понял куда и к кому попал, а если учесть, что все бразы- упрямы и капризны, то вообще, ничего удивительного в его игровом падении нет. А Аршавин может говорить, что угодно, но люди же не дураки, сами всё видят и в футболе понимают. Клау не первый и к сожалению не последний, кто деклассируется у Семака, к этому пора уже привыкнуть.
magnum3000
magnum3000
сегодня в 22:14
Осенняя часть у Клавы была пешеходной. Лень его переполняла. Он и в половину силы не играл. Хорошо, что продали удачно.
Гость
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