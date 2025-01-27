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Аршавин: «Для „Зенита“ хорошо, что Артур ушёл»

сегодня, 19:57

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Артура Гимараеша в «Ботафого».

Думаю, никто не расстроился, что Артур ушёл. По большому счету, потеря пока одна. Он чемпионство принес своим голом? Хорошо. Если морально легче так, что его взяли. Но в плане игры, человек, который играет назад и поперек за 15 миллионов… Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать.

Это провал? У него не удалась игра в «Зените». Для «Зенита» тоже хорошо, что он ушёл – и это все быстро произошло. Ладно, если бы он пробовал и у него бы не получалось, где-то отнимали бы мяч. Но он, когда принимал мяч, все время был лицом к своим воротам.

Сейчас уже можно сказать. В товарищеском матче с «Кайратом», когда меня заменили, мы пошли в ложу. Тогда Артур играл, я говорю: «Начерти точку, где Артур получит мяч, проведи параллельную линию и посмотри, где после него оказывается мяч».

Там почти все было назад и поперек. Но еще был эпизод, где он был в центре поля на чужой половине и тащил мяч до линии штрафной. Я подумал, что моя гипотеза сейчас рухнет, но он развернулся, сделал два-три шага назад и отдал центральному защитнику.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:49
Да, все что не делается все к лучшему.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:34, ред.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Как говорил, любимый многими Г.Саркисьянц:"Ну чтож, как говорится- чистая девятка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:24
Это школа Семака Серёжи,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад....
e8bx9y9hzt43
e8bx9y9hzt43
сегодня в 21:43
Играть назад - это хитроумная задумка Семака, причем здесь Артур.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:21
Может Андрюше покопаться в тренерского штабе, а не кричать за сколько он мог сам играть))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:51
До бомжей Артур видимо играл по другому...
Capral
Capral
сегодня в 20:41
Люди или действительно ничего не понимают, или делаются. При чем здесь Артур?! Аршавин, смотри глубже!!! Сколько можно делать идиотский вид и претворяться дураком?! Неужели не понимаешь, кто во всём виноват?! Зенит играет в пещерный футбол, стоя на месте!!! У Семака молодые таланты загибаются, а сам, Семак, давно остановился в творческом росте и даже прекратил деградировать, потому что даже у деградации- есть свой предел!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:38
Чего не отнять у Андрея - так это то, что говорит то, что думает, а мнение у него, как у футболиста думающего, есть!
magnum3000
magnum3000
сегодня в 20:32
Порой у него не плохо получалось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:28
Нужно искать людей, которые будут играть вперёд. Только и всего...
ycq9kssyeejm
ycq9kssyeejm
сегодня в 20:18
Половину Зенита нужно вслед за Артуром отправить.
Garpium
Garpium
сегодня в 20:17
В Зените все играют поперек и назад, а не только Артур один играл, это установка тренера.
Гость
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