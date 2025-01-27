Александр Мостовой: «Гвардиолу бы тоже уволили из сборной Казахстана»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.
Это было прогнозируемо. Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили. Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?» У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили. Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать.
Не понимаю, зачем Александр этого лысого гнома оправдывает, буду верить, что просто угарает
Не понимаю, зачем Александр этого лысого гнома оправдывает, буду верить, что просто угарает