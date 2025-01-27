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Александр Мостовой: «Гвардиолу бы тоже уволили из сборной Казахстана»

сегодня, 16:54

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Это было прогнозируемо. Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили. Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?» У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили. Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 19:26
Приветствую, говорите слова не лишенные смысла, как всегда, впрочем, но, вот снова не согласен, домысел лишь один - а нахрена в проблемную сборную звать человека в раздутым самомнением и, напрочь лишенного способности к общению с масс-медиа? Или что - мои слова сейчас стали для кого-то откровением? Что за гений вздумал вдохновиться трудами Станислава?
112910415
112910415
сегодня в 19:13
да он юморист, однако !
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 18:56
Смысл был в том что проблема не в тренере.
И всех собак спускать на тренера нельзя. И без Стаса у сборной Казахстана были проблемы.
Наверное нужно улучшать уровень игры клубов и из отечественных игроков собирать сборную. Тот же клуб Астана наполовину состоит из легионеров. В общем проблема везле одна и та же для стран постсоветского пространства.
Alex_67
Alex_67 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:47
Я случайно нажал Игнор...
youtomee
youtomee
сегодня в 18:44
Гвардиола бы никогда туда не пошел, что здраво. Если тренер принимает вызов, он должен изначально понимать, что от него ожидают и чего он хочет и может достичь, а не говорить потом "ну состав слабый, ничего не сделаешь". А зачем он шел туда? Все можно изучить до подписания контракта и сделать выводы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:36
Мостовой не далеко от Черчесова ушел…🤦🏽‍♂️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:24, ред.
Ироничный, согласно создавшейся ситуации адекватный комментарий Мостового. Всё по делу. Нарекания, злая ирония, а порой издевательства в его адрес от пользователей беспочвенны и не заслуженны.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:06
Он!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:56
...вот тогда бы!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:53
))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:51
Стареет, Царь, теряет память...)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:49
Правильно всё сказал. Качество игроков не соответствует заданной цели .
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:48, ред.
Да странно)...мог бы предложить Абаскаля на замену Черчесова...
Абаскаль любит в атаку скакать по-казахски)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:44
Дружище, он его поставил НА ворота. Вы можете себе такое представить?)))
И кстати, почему он не вспомнил Абаскаля?! Безобразие!!!
tk2dt7z8rbm2
tk2dt7z8rbm2
сегодня в 17:35
Не верит Царь в лысых тренеров. Надо бы казахам Вальдерраму попробовать, ну а если он не справится, тогда достойная кандидатура останется лишь одна
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 17:32
У кого бриллианты мелкие, те не едят жидкие щи. Гвардиола мог бы возглавить сборную Казахстана только по одной причине - быть поближе к Узбекистану и России, чтобы учить языки для общения с Хусановым.
pvrvd5fa2843
pvrvd5fa2843
сегодня в 17:19
Просто Гвардиола никогда бы не оказался в сборной Казахстана, не тот уровень.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:14
Ещё один умник нашелся...
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:13
Ну тады ой!!! Держитесь лига наций, ЧЕ и ЧМ)))
Futurista
Futurista
сегодня в 17:11, ред.
Ну Саня шутник)...представил Стаса в воротах сб. Казахстана)...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:09
Если б Стас встал на ворота - дела у сб Казахстана были бы заметно хуже, хотя, куда там...
Не понимаю, зачем Александр этого лысого гнома оправдывает, буду верить, что просто угарает
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:59, ред.
Но вот, а если бы сборную Казахстана возглавил Александр Мостовой - тогда....)))
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