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Луис Энрике: «„Зенит“ — большой клуб. В Бразилии о нём многие говорят»

сегодня, 10:15

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что российский клуб пользуется большой популярностью в Бразилии.

Об интересе «Зенита» узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что «Зенит» — это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о «Зените» многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените».

При этом я и сам, конечно, знал, что в команде много качественных игроков: и россиян, и иностранцев. А значит, это упростит процесс адаптации. В итоге решение принял незамедлительно. Конечно же, обсудив всё со своей семьей.

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Все комментарии
vnhb74c2uyt5
vnhb74c2uyt5
сегодня в 10:26
Зенит - самый титулованный и известный клуб России, не удивительно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:26
Просто Газпром знают все ☝️😜
lotsman
lotsman
сегодня в 10:23
Зенит много работает на бразильском рынке игроков, поэтому о нём там знают.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:23
Да, Маэстро полностью согласен!!!!!!! В спешке покидаю это место))).
Futurista
Futurista
сегодня в 10:22
Свежий анекдот из Бразилии...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:21
Такую новость комментировать только портить))...
Capral
Capral
сегодня в 10:19
А еще большей популярностью пользуются финансовые возможности Зенита...
Удивительно, что он ничего не сказал про гениального тренера Зенита, о котором тоже много говорят.
Гость
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