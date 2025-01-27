Луис Энрике: «„Зенит“ — большой клуб. В Бразилии о нём многие говорят»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» рассказал, что российский клуб пользуется большой популярностью в Бразилии.

Об интересе «Зенита» узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что «Зенит» — это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о «Зените» многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените».

При этом я и сам, конечно, знал, что в команде много качественных игроков: и россиян, и иностранцев. А значит, это упростит процесс адаптации. В итоге решение принял незамедлительно. Конечно же, обсудив всё со своей семьей.