Лидерство «Ливерпуля» и интрига в Серии А. Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 00:57

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (53 балла), на 2-м месте «Арсенал» (47 очков), на 3-й строчке «Ноттингем Форест» (44 балла), топ-4 замыкает «Манчестер Сити» (41 пункт). В нижней части таблицы находятся «Вулверхэмптон», «Ипсвич» (по 16 очков) и «Саутгемптон» (6 пунктов).

В Ла лиге таблицу возглавляет «Реал» (49 очков), на 2-й строчке «Атлетико» (45 очков), на 3-й позиции «Барселона» (42 балла), топ-4 замыкает «Атлетик» (40 пунктов). В нижней части таблицы расположились «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (20, 16 и 15 очков соответственно).

В Италии на 1-й строчке расположился «Наполи» (53 балла), на 2-м месте «Интер» (50 очков), в группе лидеров также идут «Аталанта» и «Лацио» (46 и 39 баллов соответственно). Замыкают таблицу «Лечче», «Венеция» и «Монца» (20, 16 и 13 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (48 очков), на 2-м месте «Байер» (42 балла), далее идут «Айнтрахт» (37 очков) и «Штутгарт» (32 балла). В нижней части таблицы расположились «Хайденхайм» (14 очков), «Хольштайн» (12 очков) и «Бохум» (10 пунктов).