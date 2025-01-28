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Мусаев: «„Краснодар“ — тот клуб, который дорожит своим стилем»

сегодня, 13:50

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об игровом стиле своей команды.

Я предпочитаю проводить больше времени на поле. Если есть возможность, я всегда заменю кросс или работу на песке игровыми сериями, чтобы мы становились лучше именно в плане комбинационной игры. Всё моё внимание направлено туда, но тренажёрный зал обязательно. Без силы невозможно в современном футболе. Как можно раньше мы хотим начать скоростно‑силовую работу: работа в малых группах, три на три, рывково‑тормозные действия, переключения.

«Краснодар» — тот клуб, который дорожит своим стилем. Есть определённое видение, что 4–3–3 — это игра от себя, мало подстроек под соперника. У нас есть футбол, мы играем в него. Этим сейчас и занимаемся на тренировках, кардинальных изменений нет. Хотим добавить в быстроте принятия решений, чтобы футбол стал более вертикальным. Работаем над переходными фазами. Конечно, это много работы с мячом.

Стиль у каждой команды свой, это зависит от исполнителей, которые у нас есть. Схема и принципы чуть меняются в зависимости от набора игроков. Сейчас у нас подобралась достаточно хорошая группа атакующих исполнителей. Мы понимаем, где можем стать лучше. Этим и занимаемся каждый день.

Напомним, 25 января «Краснодар» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Китая.

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Все комментарии
qk552yurwu2b
qk552yurwu2b
сегодня в 15:09
Мешки не ворочает, да и ладно)
Capral
Capral
сегодня в 14:27, ред.
Уважаю Мусаева, и всегда поддерживал его тренерское направление. Он, именно тот тренер, который видит и рекламирует свой комбинационный стиль игры, которому предан много лет и которому следует. Но как всегда, говорил и говорю- Мусаеву не хватает футбольного академизма, футбольной школы. Его футбол выглядит, несколько кустарным и аматорским. Возможно, ему надо больше времени для самоопределения и самоутверждения, ведь по тренерским меркам, Мусаев еще довольно молод. Но свой стиль, свой рисунок игры- Мусаев выбрал, и это радует. Что касается физики, то однозначно, любая команда, какой бы футбол она не пропагандировала, без необходимого атлетизма- она бессильна, перед соперником. Но при этом, очень важно не увлекаться атлетизмом и преследовать- свой, привлекательный комбинационный футбол.

Удачи Мусаеву и его Краснодару!!!!!!!
Amon-Mut-Montu
Amon-Mut-Montu
сегодня в 14:22
Пока этот стиль не приносит значимых результатов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:07, ред.
Уважаю Краснодар, но не понимаю, почему Галицкий держится за Мурада Мусаева? Кто-нибудь может привести примеры его гениальных тренерских решений, которые повлияли на результат матча? Вообще, я очень сильно сомневаюсь в том, что он имеет вес в раздевалке. Но лекции нам читает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:53, ред.
Свой стиль это конечно хорошо. Но если что-то пошло не так, то надо всегда иметь запасной вариант.
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