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Беллингем получил приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге

сегодня, 20:18

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем по итогам января получил приз лучшему молодому футболисту Ла Лиги.

Это первая подобная награда англичанина в карьере, в декабре приз взял его одноклубник Арда Гюлер.

В 3 матчах чемпионата Испании игрок забил гол и отдал 2 голевые передачи.

Беллингем получил приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге

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Все комментарии
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:03, ред.
...по мне так в чём хорош парень, поясню. Сначала конкретно начал
заколачивать голы! Затем грамотно перестроился, из за непростой
ситуации в Реале, больше стал разводящим. При этом надо отдать
должное дыхалке(физике) игрока,ведь упевает во всех линиях!
Наверное стабильность не в приоритете в АПЛ, а на первых ролях
результативность, какая то яркость на поле, впечетляемость.....Как то так!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:10
А почему до этого не получал? а где Ямал?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:31
Правильное решение,хорошо отыграл !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:46
Ну, раз ты такой молодой - будешь в штаны ходить по маленькому) Лол, никакого негатива к Джуду, просто не знал, что сей звездец существует, я понимаю там, когда лучший молодой по итогам сезона, а так, давайте там по знакам зодиака призы раздавать...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 20:30
Видать и дали за то, что не было.. Для "коллекции".. Где-то мы об этом уже слышали.. А-ха-ха-ха.. 😄
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:20
Поздравляем.... нужно не останавливаться на достигнутом.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:20
В феврале очередь за Эндриком или Асенсио.
Гость
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