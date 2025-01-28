Беллингем получил приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем по итогам января получил приз лучшему молодому футболисту Ла Лиги.
Это первая подобная награда англичанина в карьере, в декабре приз взял его одноклубник Арда Гюлер.
В 3 матчах чемпионата Испании игрок забил гол и отдал 2 голевые передачи.
заколачивать голы! Затем грамотно перестроился, из за непростой
ситуации в Реале, больше стал разводящим. При этом надо отдать
должное дыхалке(физике) игрока,ведь упевает во всех линиях!
Наверное стабильность не в приоритете в АПЛ, а на первых ролях
результативность, какая то яркость на поле, впечетляемость.....Как то так!
заколачивать голы! Затем грамотно перестроился, из за непростой
ситуации в Реале, больше стал разводящим. При этом надо отдать
должное дыхалке(физике) игрока,ведь упевает во всех линиях!
Наверное стабильность не в приоритете в АПЛ, а на первых ролях
результативность, какая то яркость на поле, впечетляемость.....Как то так!