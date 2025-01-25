Представлен трофей Зимнего кубка РПЛ-2025

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вчера, 17:34

Российская Премьер-Лига представила трофей предстоящего Зимнего кубка. В сообщении пресс-службы РПЛ говорится:

В этом году РПЛ и Winline представляют кубок в уникальном премиальном кейсе ручной работы — чёрно-оранжевый дизайн подчёркивает статус трофея, а внимание к деталям превращает его в настоящее произведение искусства.