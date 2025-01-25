Представлен трофей Зимнего кубка РПЛ-2025

Российская Премьер-Лига представила трофей предстоящего Зимнего кубка. В сообщении пресс-службы РПЛ говорится:
В этом году РПЛ и Winline представляют кубок в уникальном премиальном кейсе ручной работы — чёрно-оранжевый дизайн подчёркивает статус трофея, а внимание к деталям превращает его в настоящее произведение искусства.
Турнир будет разыгран третий раз в истории. Он пройдёт с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. В нём примут участие «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Ростов» и ЦСКА.
Красивый!
Красивый!
Почему мну должен куда то идти и смотреть "произведение искусства"?
Ролики Бекхэма уже задолбали, для них место нашлось...)
Почему мну должен куда то идти и смотреть "произведение искусства"?
Ролики Бекхэма уже задолбали, для них место нашлось...)