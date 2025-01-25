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Представлен трофей Зимнего кубка РПЛ-2025

вчера, 17:34

Российская Премьер-Лига представила трофей предстоящего Зимнего кубка. В сообщении пресс-службы РПЛ говорится:

В этом году РПЛ и Winline представляют кубок в уникальном премиальном кейсе ручной работы — чёрно-оранжевый дизайн подчёркивает статус трофея, а внимание к деталям превращает его в настоящее произведение искусства.

Турнир будет разыгран третий раз в истории. Он пройдёт с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. В нём примут участие «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Ростов» и ЦСКА.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:03
Спасибо!
Красивый!
lotsman
lotsman
вчера в 20:07
Турнир будет интересным в том плане, что можно будет посмотреть в какой степени готовности к продолжению чемпионата находятся ближайшие конкуренты на чемпионство. Ну и какой никакой, но всё таки стимул будет в виде приза.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:11
Вот примерно на завершающей стадии изготовления - биться за него будут - "аж воротники завернутся" ...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:09
Не вижу в упор трофей!
Почему мну должен куда то идти и смотреть "произведение искусства"?
Ролики Бекхэма уже задолбали, для них место нашлось...)
Вещий
Вещий
вчера в 17:41
Могли бы и фото этого кубка загрузить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
А в кейсе баксы, тоже ручной работы...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:39
Какой бы ни был, это трофей...
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