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«Севилья» приостановила переговоры с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна

сегодня, 20:58

«Севилья» приостановила переговоры с московским «Локомотивом» и не намерена делать предложение о трансфере защитника Наира Тикнизяна в январе. Клубы долго обсуждали возможный переход, но в данный момент испанцы не готовы к покупке.

«Локомотив» отпустит Тикнизяна только за 6-7 миллионов евро и не собирается снижать цену. В то же время «Севилья» сталкивается с финансовыми трудностями и имеет ограниченный трансферный бюджет.

Ранее клуб предлагал «Локомотиву» аренду игрока на год, однако этот вариант москвичей не устроил.

Не исключено, что стороны возобновят переговоры летом, когда ситуация может измениться.

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Все комментарии
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сегодня в 21:19
Похоже, Тикнизян так до пенсии в Локомотиве и останется.
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сегодня в 21:05
Севилья научилась на опыте игры Захаряна.
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