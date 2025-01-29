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В «Барселоне» хотят убедить Фати в необходимости уйти в аренду

сегодня, 22:49

Согласно информации источника, в «Барселоне» вингеру Ансу Фати посоветовали уйти в аренду до конца сезона, чтобы получить больше игрового времени, но футболист отказался от этого предложения.

Руководство клуба обратилось к Жорже Мендешу, агенту 22-летнего игрока, с просьбой убедить его изменить решение. «Барселона» стремится летом окончательно разрешить ситуацию с Фати, но для этого ему необходимо регулярно выходить на поле и демонстрировать свои способности.

Отмечается, что у Мендеша имеются запросы от клубов из Турции, Португалии и Испании.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:04
ДУМАЮ ,У НИХ ПОЛУЧИТСЯ...
Гость
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