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«Тоттенхэм» вступил в борьбу за защитника «Челси»

вчера, 14:22

«Тоттенхэм» сделал предложение о переходе защитнику «Челси» Акселю Дисаси.

Напомним, Дисаси уже согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Однако после предложения «Тоттенхэма» игрок взял время на раздумье.

Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрального защитника 17 матчей во всех турнирах, два гола, два ассиста и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:53
Да, сложная ситуация у Шпор....мало того, что оба основных центральных защитника сломались, так теперь еще и Драгушин вылетел, да не самый надежный, но хотя бы такой был, а теперь вообще дыра будет в обороне!
Они вроде за Томори охотились, но видимо не убедили игрока, теперь переключилимь на Дисаси...так сказать хотя бы его
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
О как решил дать задний ход... интересно когда договаривался ничего не подписывал...
Гость
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