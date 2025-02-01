«Тоттенхэм» вступил в борьбу за защитника «Челси»

1738408940

вчера, 14:22

«Тоттенхэм» сделал предложение о переходе защитнику «Челси» .

Напомним, Дисаси уже согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Однако после предложения «Тоттенхэма» игрок взял время на раздумье.

Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрального защитника 17 матчей во всех турнирах, два гола, два ассиста и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.