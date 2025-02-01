«Тоттенхэм» вступил в борьбу за защитника «Челси»

«Тоттенхэм» сделал предложение о переходе защитнику «Челси» Акселю Дисаси.
Напомним, Дисаси уже согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Однако после предложения «Тоттенхэма» игрок взял время на раздумье.
Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрального защитника 17 матчей во всех турнирах, два гола, два ассиста и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.
Они вроде за Томори охотились, но видимо не убедили игрока, теперь переключилимь на Дисаси...так сказать хотя бы его
Они вроде за Томори охотились, но видимо не убедили игрока, теперь переключилимь на Дисаси...так сказать хотя бы его