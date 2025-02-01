«Марсель» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Челси»

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вчера, 14:10

«Марсель» ведёт переговоры об аренде до конца сезона защитника «Челси» . Клуб уже сделал официальное предложение. Дортмундская «Боруссия» также сделала запрос по 19-летнему аргентинцу.

Напомним, 3 января «Челси» отозвал Ансельмино из аренды в «Бока Хуниорс».