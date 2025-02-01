«Марсель» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Челси»

«Марсель» ведёт переговоры об аренде до конца сезона защитника «Челси» Арона Ансельмино. Клуб уже сделал официальное предложение. Дортмундская «Боруссия» также сделала запрос по 19-летнему аргентинцу.
Напомним, 3 января «Челси» отозвал Ансельмино из аренды в «Бока Хуниорс».
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Пришлём письмо с информацией нужной для получения приза на адрес электронной почты привязанный к данному аккаунту.
По точных срокам не сможем сориентировать - это зависит от разных факторов. Просьба следить за почтовым ящиком в плане наличия там писем от нас на тему приза за победу в конкурсе прогнозов.