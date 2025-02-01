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«Марсель» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Челси»

вчера, 14:10

«Марсель» ведёт переговоры об аренде до конца сезона защитника «Челси» Арона Ансельмино. Клуб уже сделал официальное предложение. Дортмундская «Боруссия» также сделала запрос по 19-летнему аргентинцу.

Напомним, 3 января «Челси» отозвал Ансельмино из аренды в «Бока Хуниорс».

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ volga.kot (раскрыть)
вчера в 14:23
Добрый день.

Пришлём письмо с информацией нужной для получения приза на адрес электронной почты привязанный к данному аккаунту.

По точных срокам не сможем сориентировать - это зависит от разных факторов. Просьба следить за почтовым ящиком в плане наличия там писем от нас на тему приза за победу в конкурсе прогнозов.
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