Шунин завершит карьеру, если не будет подходящего предложения в межсезонье

Экс-вратарь московского «Динамо» рассказал источнику о возможном завершении профессиональной карьеры.

Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.

Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант.