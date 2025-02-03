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Шунин завершит карьеру, если не будет подходящего предложения в межсезонье

вчера, 12:34

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал источнику о возможном завершении профессиональной карьеры.

Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.

Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
пора, мой друг, пора ...
cw3j96uwf52p
cw3j96uwf52p
вчера в 15:41
Хороший вратарь,мог ещё кому-нибудь пользу принести
kev83gh6us26
kev83gh6us26
вчера в 14:09
Дело за агентом, а тот не очень шевелится.
Capral
Capral
вчера в 12:54
    Гость
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