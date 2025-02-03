Шунин завершит карьеру, если не будет подходящего предложения в межсезонье

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал источнику о возможном завершении профессиональной карьеры.
Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.
Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант.
Но как бы не сложилась твоя судьба- пожелаю тебе Удачи!!!
Но как бы не сложилась твоя судьба- пожелаю тебе Удачи!!!