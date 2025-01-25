Солтмурад Бакаев рассказал, чем займётся после игровой карьеры

Полузащитник «Акрона» рассказал, чем планирует заняться после завершения игровой карьеры.

Ты понимаешь, что сегодня у тебя есть футбол, а завтра его не будет. Поэтому после карьеры ты должен понимать, хочешь ли остаться в футболе или идти по другому какому‑то пути. И вот у меня складывается такое мнение, что мне будет тяжело остаться в футболе, условно, тренером или еще кем‑то. Я настолько люблю футбол, что мне будет тяжело убить в себе футболиста. Как говорят, чтобы стать тренером, нужно убить в себе этого футболиста. Это сделать мне будет очень тяжело, поэтому хочу себя попробовать в бизнесе или киберспорте.