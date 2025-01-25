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Солтмурад Бакаев рассказал, чем займётся после игровой карьеры

сегодня, 09:41

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, чем планирует заняться после завершения игровой карьеры.

Ты понимаешь, что сегодня у тебя есть футбол, а завтра его не будет. Поэтому после карьеры ты должен понимать, хочешь ли остаться в футболе или идти по другому какому‑то пути. И вот у меня складывается такое мнение, что мне будет тяжело остаться в футболе, условно, тренером или еще кем‑то. Я настолько люблю футбол, что мне будет тяжело убить в себе футболиста. Как говорят, чтобы стать тренером, нужно убить в себе этого футболиста. Это сделать мне будет очень тяжело, поэтому хочу себя попробовать в бизнесе или киберспорте.

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Все комментарии
td6xpvfx537y
td6xpvfx537y
сегодня в 13:04
За карьеру игрока он заработает столько,что после неё он может начать с нуля любое дело
drug01
drug01
сегодня в 11:55
Пока надо думать об игре!!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:03
Что то он не договаривает... как то все сумбурно сказано.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:51, ред.
Бредятина какая то... ветер в голове...
протон
протон
сегодня в 10:19, ред.
Больше чем уверен, что пойдет в бизнес. И ты должен думать, куда вложить сейчас то, что зарабатываешь.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:00
Странные рассуждения... Зачем убивать в себе футболиста?
А что нельзя быть тренером, а в душе оставаться футболистом?
Это наоборот поможет тренерской работе.
Гость
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