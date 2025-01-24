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Фелипе Мело завершил карьеру

вчера, 19:51

41-летний бразильский полузащитник Фелипе Мело завершил карьеру.

Сегодня я завершаю одну из важнейших глав жизни: карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в течение которых я видел, как в каждом моем шаге исполняется Божий замысел. Все, что я пережил, каждый момент был направлен Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом.

Последним клубом Мело был «Флуминенсе», с которым он взял Кубок Либертадорес с 2023 году. В этом турнире он также дважды побеждал с «Палмейрас».

Фелипе известен по выступлениям за «Альмерию», «Фиорентину», «Ювентус», «Интер», «Галатасарай» и другие команды. На счету полузащитника также 22 матча и 2 гола за сборную Бразилии.

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Мело Фелипе
Перевод с globo.com
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