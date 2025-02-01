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Сапета завершил карьеру

вчера, 12:03

Полузащитник Александр Сапета, отыгравший прошлый сезон за «Пари НН-2», завершил карьеру.

Всё когда-то заканчивается – и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провёл неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт – всё пошло в копилочку. За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля. Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но «Пари НН» стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня – один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всё что ни делается – к лучшему.

В «Пари НН» сообщили, что Сапета стал тренером СШОР-8, которая будет выступать в КФК.

Напомним, свою футбольную карьеру Александр начал в «Сатурне». Также Сапета выступал за «Динамо», «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород», «Кубань», «Волгу», «Динамо» Санкт-Петербург и «Пари НН-2». За свою карьеру 35-летний футболист сыграл 450 матчей, в которых забил 49 мячей и отдал 28 голевых передач. В 2006 году Сапета стал чемпионом Европы до 17 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:50
Сапета и Махмудов были молодыми звёздами и надеждами Сатурна !
Предполагалось в трудную минуту их продать , чтоб Сатурн уцелел ...
Но всё иначе повернулось (
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:29
Хороший футболист и человек.... Удачи тебе во всём...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:50
Эх "потаскала" Сашу по городам и весям футбольная жизнь...
Гость
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