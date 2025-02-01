Сапета завершил карьеру

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вчера, 12:03

Полузащитник , отыгравший прошлый сезон за «Пари НН-2», завершил карьеру.

Всё когда-то заканчивается – и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провёл неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт – всё пошло в копилочку. За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля. Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но «Пари НН» стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня – один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всё что ни делается – к лучшему.

В «Пари НН» сообщили, что Сапета стал тренером СШОР -8, которая будет выступать в КФК .

Напомним, свою футбольную карьеру Александр начал в «Сатурне». Также Сапета выступал за «Динамо», «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород», «Кубань», «Волгу», «Динамо» Санкт-Петербург и «Пари НН-2». За свою карьеру 35-летний футболист сыграл 450 матчей, в которых забил 49 мячей и отдал 28 голевых передач. В 2006 году Сапета стал чемпионом Европы до 17 лет.