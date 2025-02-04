Спортивный арбитражный суд назвал дату слушания по иску Федотова к ЦСКА

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) объявила, что слушание по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к клубу состоится 7 марта 2025 года.
Как ранее сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с московской командой. Кроме того, РФС также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
Именно так. Пусть все будет по справедливости. При наличии в ПФК ЦСКА таких грамотных и квалифицированных управленцев как Гинер и Бабаев, можно не сомневаться, что все сделано в соответствии с контрактом. Компенсация была предусмотрена за увольнение с 1 по 5 место. С понижением % компенсации. .За 1 место 100% зарплаты компенсируется, за 5 - 20%. Все за 6 место ничего не предусмотрено. Федотов был уволен за 6 место. Именно на этом основании РФС и отказал ему. В САС ему ловить нечего, а репутацию, да и карьеру себе изрядно попортил. Хотя я лично считаю, что зря его уволили. Хуже бы не было. Но посмотрим. Может я и ошибаюсь
Именно так. Пусть все будет по справедливости. При наличии в ПФК ЦСКА таких грамотных и квалифицированных управленцев как Гинер и Бабаев, можно не сомневаться, что все сделано в соответствии с контрактом. Компенсация была предусмотрена за увольнение с 1 по 5 место. С понижением % компенсации. .За 1 место 100% зарплаты компенсируется, за 5 - 20%. Все за 6 место ничего не предусмотрено. Федотов был уволен за 6 место. Именно на этом основании РФС и отказал ему. В САС ему ловить нечего, а репутацию, да и карьеру себе изрядно попортил. Хотя я лично считаю, что зря его уволили. Хуже бы не было. Но посмотрим. Может я и ошибаюсь