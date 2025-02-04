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Спортивный арбитражный суд назвал дату слушания по иску Федотова к ЦСКА

вчера, 13:53

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) объявила, что слушание по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к клубу состоится 7 марта 2025 года.

Как ранее сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с московской командой. Кроме того, РФС также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:39
мало сомнений, что тренер проиграет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:32, ред.
Да здравствует CAS самый "справедливый" суд в футбольном мире ))))).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:31, ред.
Пока не узнАем все тонкости и перипетии дела, обсуждать происходящее по меньшей мере неэтично. По бОльшей - непрофессионально. Решить исход дела может даже поставленная не в том месте закорючка. Апелляция,... вновь открывшиеся обстоятельства... новый состав суда... повторное рассмотрение... Случиться может всё что угодно, как и неожиданное для всех или многих окончательное решение.
mhxxactp855r
mhxxactp855r
вчера в 15:14
Дожили, своим российским судам веры нет.
Capral
Capral
вчера в 15:02
Анатолий Кандауров.

Согласен по всем пунктам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:39, ред.
CapralCapral
Именно так. Пусть все будет по справедливости. При наличии в ПФК ЦСКА таких грамотных и квалифицированных управленцев как Гинер и Бабаев, можно не сомневаться, что все сделано в соответствии с контрактом. Компенсация была предусмотрена за увольнение с 1 по 5 место. С понижением % компенсации. .За 1 место 100% зарплаты компенсируется, за 5 - 20%. Все за 6 место ничего не предусмотрено. Федотов был уволен за 6 место. Именно на этом основании РФС и отказал ему. В САС ему ловить нечего, а репутацию, да и карьеру себе изрядно попортил. Хотя я лично считаю, что зря его уволили. Хуже бы не было. Но посмотрим. Может я и ошибаюсь
Capral
Capral
вчера в 14:20
Как я не хотел этого конфликта и как его боялся. Симпатизирую Федотову- как незаурядному тренеру, но вместе с тем- Уважаю ЦСКА, как Славную "Команду лейтенантов"!!! Вобщем, пусть торжествует справедливость.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:09
Посмотрим что решит суд, а потом будем обсуждать решение.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:55
Похоже карьера Федотова закончена...
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