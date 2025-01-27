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Сафонов подаст в суд на решение приставов о реализации его имущества

сегодня, 13:53

Адвокат вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, Андрей Крючков, сообщил, что его клиент оспорил решение судебных приставов о продаже его автомобиля и намерен обратиться в суд по этому вопросу.

Мы оспорили действия приставов касательно продажи автомобиля и на этой неделе планируем обратиться в суд.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала распродажу имущества Сафонова. Согласно информации, 21 января приставы выписали постановление о продаже арестованного Mercedes-Benz GLC 300 2021 года, принадлежащего голкиперу сборной России.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:29
А я то думал почему Матвей никак не закрепится в основном составе ПСЖ, а у него оказывается голова другим забита, имущество уводят.)
112910415
112910415
сегодня в 14:37
настоящий спортсмен !
борется в любой ситуации ! ))
(Мелочно это всё )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:35
Зачем нам это знать? Сафонов сам выбирал себе жену, мы ему не помогали... Вот если бы мы в этом участвовали? Неужели Матвей не мог поделиться с бывшей женой и закрыть все имущественные споры? Сейчас больше на адвокатов тратит.. Да и не красит его эта история...
adekvat
adekvat
сегодня в 14:28
Алиментщик позорный, как так можно.
ueauwrnrg465
ueauwrnrg465
сегодня в 14:24
Складывается только неприятное впечатление е о Сафонове.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:19
Не было печали у Матвея, так на тебе.... ему бы об играх думать, а не о судебных разбирательствах.
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