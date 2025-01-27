Сафонов подаст в суд на решение приставов о реализации его имущества

Адвокат вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, Андрей Крючков, сообщил, что его клиент оспорил решение судебных приставов о продаже его автомобиля и намерен обратиться в суд по этому вопросу.
Мы оспорили действия приставов касательно продажи автомобиля и на этой неделе планируем обратиться в суд.
Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала распродажу имущества Сафонова. Согласно информации, 21 января приставы выписали постановление о продаже арестованного Mercedes-Benz GLC 300 2021 года, принадлежащего голкиперу сборной России.
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борется в любой ситуации ! ))
(Мелочно это всё )