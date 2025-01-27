Судебные приставы начали распродавать имущество Сафонова

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сегодня, 13:16

По информации источника, судебные приставы начали процесс реализации имущества вратаря ПСЖ , несмотря на то, что разбирательство по разделу имущества с его бывшей супругой Анастасией еще не завершено.

В частности, было вынесено постановление о продаже арестованного автомобиля Mercedes GLC 300 2021 года, принадлежащего Сафонову, который оценен в 3,9 миллиона рублей.

Ожидается, что автомобиль будет выставлен на торги в ближайшее время. При этом Анастасия также заявляет свои права на данное транспортное средство.

Адвокаты спортсмена считают действия приставов незаконными. Кроме того, в декабре суд отклонил апелляцию Сафонова по делу об алиментах, обязав его ежемесячно выплачивать 25% от дохода на содержание их дочери.