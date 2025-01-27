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Судебные приставы начали распродавать имущество Сафонова

сегодня, 13:16

По информации источника, судебные приставы начали процесс реализации имущества вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, несмотря на то, что разбирательство по разделу имущества с его бывшей супругой Анастасией еще не завершено.

В частности, было вынесено постановление о продаже арестованного автомобиля Mercedes GLC 300 2021 года, принадлежащего Сафонову, который оценен в 3,9 миллиона рублей.

Ожидается, что автомобиль будет выставлен на торги в ближайшее время. При этом Анастасия также заявляет свои права на данное транспортное средство.

Адвокаты спортсмена считают действия приставов незаконными. Кроме того, в декабре суд отклонил апелляцию Сафонова по делу об алиментах, обязав его ежемесячно выплачивать 25% от дохода на содержание их дочери.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:23
Наверное не надо здесь ничего подозрительного писать, я и не знаю, собственно, подробностей судебного разбирательства... но вот за этот мерин всего 4 мульта давать... просто неприлично, мягко говоря....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:45
Да как-то плевать уже на этот дом-2. По закону 25% платить надо и все на этом
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 13:33
Тот случай, когда 25% от дохода действительно большая сумма. Но от поведения игрока как-то противно, ведь это твой собственный ребёнок.
379arj4j9qpu
379arj4j9qpu
сегодня в 13:17
Получать такие деньги и позориться с приставами, сомнения в порядочности Сафонова.
Гость
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