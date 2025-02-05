Агент Дэвиса прокомментировал продление контракта игрока с «Баварией»

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» , высказался о продлении договора игрока с клубом.

Имелся интерес со стороны некоторых испанских команд, но, как вы знаете, мы предметно разговаривали только с несколькими клубами, возможно, с тремя или четырьмя.

Некоторые клубы просили нас сохранить переговоры в тайне, и я это уважаю. В Премьер-Лиге был интерес со стороны двух-трех клубов, как и в Испании. Однако возможности футболиста были ограничены: только около пяти клубов проявили искренний интерес к его приглашению.

Когда вы уходите из такого клуба, как «Бавария», у вас не так много вариантов на элитном уровне, поскольку вы уже находитесь в одном из лучших клубов мира. Если вы посмотрите на топ-клубы, «Бавария» входит в число сильнейших.