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Агент Дэвиса прокомментировал продление контракта игрока с «Баварией»

вчера, 13:31

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, высказался о продлении договора игрока с клубом.

Имелся интерес со стороны некоторых испанских команд, но, как вы знаете, мы предметно разговаривали только с несколькими клубами, возможно, с тремя или четырьмя.

Некоторые клубы просили нас сохранить переговоры в тайне, и я это уважаю. В Премьер-Лиге был интерес со стороны двух-трех клубов, как и в Испании. Однако возможности футболиста были ограничены: только около пяти клубов проявили искренний интерес к его приглашению.

Когда вы уходите из такого клуба, как «Бавария», у вас не так много вариантов на элитном уровне, поскольку вы уже находитесь в одном из лучших клубов мира. Если вы посмотрите на топ-клубы, «Бавария» входит в число сильнейших.

Был интерес со стороны команд из Саудовской Аравии, но он так и не дошел до продвинутой стадии, ведь мы не хотели, чтобы это стало достоянием СМИ, как это порой случается, или чтобы это использовалось в качестве инструмента переговоров для получения лучшего контракта в Европе. Игрок просто не был готов к переезду в Саудовскую Аравию.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:40
Судя по словам агента он толком и не помнит со сколькими командами были переговоры! Назревает вопрос а были они)))
shur
shur
вчера в 14:31
...это уже послевкуссие, кофе,рюмку ликера, сигару , как бы сказал
один из известных персонажей Бельмандо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
Значит Альфонсо ещё хочет поиграть в футбол на высоком уровне.
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