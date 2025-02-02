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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Шамар Николсон и «Спартак» расторгли соглашение

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:27
Оказывается это было не так уж и сложно...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:21
Удачи на новом месте Шамар!
ABir
ABir
вчера в 22:41
Жаль, что уходит, Шамар любил Спартак и играл вдохновенно с душой.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:12
Что-то не получилось мотивировать Николсона в Спартаке: данные-то хорошие и техника на уровне.
ПОЧЕМУ не получилось - вопрос вопросов.
Видно, что паря и поле хорошо видит, и партнёров, и может принимать ПРАВИЛЬНЫЕ решения быстро (как отдал пас пяткой в матче на Зимний кубок в штрафной Краснодара - КОНФЕТКА!).
Но всего этого, к сожалению, недостаточно для игры за Спартак.
Желаю ему успехов в дальней спортивной карьере.
И детишек побольше. )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:23
потерял только Зенит - потенциальные голы от Шамара
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:22
Очень и очень жаль, удачи и счастья
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:21
Видна рука нового спортивного директора...пока с хорошим положительным результатом
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:09
Говорим До свидос ..... много Спартак не потерял.
adekvat
adekvat
вчера в 21:00
Правильно уже нашли такую же экзотическую замену.
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:54
Хорошо,избавились от балласта.Нужен хороший чистый нападающий для конкуренции Угальде.А так,с тремя расстались легами,которые просто получалт зп.Дай Бог,всё и в этом плане наладится
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:50
Добрый вечер. Жалобу убрать нельзя, но о случайных жалобах можно не переживать - только если есть нарушение будут приняты меры.
Гость
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