Шамар Николсон и «Спартак» расторгли соглашение

Нападающий Шамар Николсон покинул «Спартак».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ранее стало известно, где футболист может продолжить карьеру.
Нападающий Шамар Николсон покинул «Спартак».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ранее стало известно, где футболист может продолжить карьеру.
ПОЧЕМУ не получилось - вопрос вопросов.
Видно, что паря и поле хорошо видит, и партнёров, и может принимать ПРАВИЛЬНЫЕ решения быстро (как отдал пас пяткой в матче на Зимний кубок в штрафной Краснодара - КОНФЕТКА!).
Но всего этого, к сожалению, недостаточно для игры за Спартак.
Желаю ему успехов в дальней спортивной карьере.
И детишек побольше. )))
ПОЧЕМУ не получилось - вопрос вопросов.
Видно, что паря и поле хорошо видит, и партнёров, и может принимать ПРАВИЛЬНЫЕ решения быстро (как отдал пас пяткой в матче на Зимний кубок в штрафной Краснодара - КОНФЕТКА!).
Но всего этого, к сожалению, недостаточно для игры за Спартак.
Желаю ему успехов в дальней спортивной карьере.
И детишек побольше. )))