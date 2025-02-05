Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Зделар дал комментарий на тему продления контракта с ЦСКА

вчера, 12:24

Полузащитник Саша Зделар высказался на тему продления договора с ЦСКА.

Я не хочу говорить о слухах о возможном моем уходе из клуба.

Хочу ли остаться в ЦСКА? Я уже много раз говорил, что все эти вопросы нужно адресовать клубу. У меня есть еще пять месяцев контракта, посмотрим, что будет завтра, в футболе никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. С ЦСКА мы не начинали переговоров о продлении контракта. Сейчас у меня желание – быть здоровым.

Сборы идут нормально, главное, что все здоровы. Новая схема, нужно адаптироваться, думаю, что все идет по плану. Зимние сборы всегда тяжелые, 45 дней. Очень сильно работаем, у нас выходных нет. Думаю, что все будет хорошо.

Все умные футболисты, всегда нужно думать, меняется схема, но игра та же – 11 на 11. Я думаю, что мы уже поняли, как нужно действовать, Марко Николич сделал очень хорошее видео для нас. Считаю, что команда уже адаптировалась для новой схемы. Конечно, нужно время, но видно, что так играть возможно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА  Зделар Саша
Источник: tass.ru
Официально«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом
04 февраля Фото
Лучший бомбардир «Рубина» останется в клубе до лета
04 февраля
ОфициальноМануэль Нойер продлил контракт с «Баварией»
03 февраля Фото
ОфициальноШамар Николсон и «Спартак» расторгли соглашение
02 февраля
«Спартак» хочет переподписать контракт с Зориным
02 февраля
Официально«Химки» объявили о расторжении контракта с Абдуллахи
01 февраля
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Датак (раскрыть)
вчера в 20:54
Гол Соболева, прежде всего, на совести Аббоса Файзуллаева. А первый гол на совести Роши.
Датак
Датак
вчера в 15:01
Все слышли - он хочет остаться здоровым...чтобы летом спокойно найти новый клуб.значит будет беречь себя,значит не должен он играть.
Хотя играть он не должен исключительно по футбольным причинам,ибо слишком слаб.кисляк смотрится лучше чем он.
Да и гайич днище.гол соболева в первую очередь на его совести
112910415
112910415
вчера в 13:21
ну да, всякое может случиться !
c8m98wfmemsa
c8m98wfmemsa
вчера в 13:12
Раз не предлагают контракт, значит неуверенны нужен он или нет, ищут запасные варианты
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 