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«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом

вчера, 20:58

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом.

Новое соглашение канадца рассчитано до лета 2030 года. Прошлый контракт футболиста истекал летом 2025 года.

«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
" буря в стакане воды " улеглась ! )
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27
Отличная новость для нас(болельщиков Реала). А то я боялся, что Реал подпишет этого бегунка. Я считаю, что лучше Тео взять, чем этого. У Тео и требования будут меньше, и в Реале уже был. А Дэвис ещё непонятно, заиграет в Реале или нет.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:05
Ну и хорошо что его в Реале не будет!! Слабый защитник. В атаке да он хорош но в обороне часто проваливается а Реалу надо укреплять именно оборну 3забевать и так есть кому.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:19
Рюдигер скоро вернется.
Алаба вряд ли)) так что еще шанс для Рауля Асенсио показать себя.
Вальехо никому не нужен. и Реал просто ждет окончания его контракта летом 2025.
из воспитанников РМ может подключит Хакобо Рамона.
по любому в матчах с МанСити кого то надо выпускать))
ясно, что сейчас ключевой отрезок для Реала...
могут еще потерять очки в ЛаЛиге и запросто вылететь из ЛЧ.
наверно, поэтому Реал наращивает давление на судейский корпус.
рычаги Переса)))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:02
...ещё как попользовались, мало того ,что нам самим кровь из носа
нужны толковые парни в обороне(хотя канадец тяготеет в большей степени к атаке) и это в очень неподходящий момент потери немца и австрийца! Теперь "приятный" момент ,контракт до 30-ого года, с Баварии поляна, от которой нам ну никак не по кайфу!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:35
дается мне, реалом попользовались, только чтоб бавария стала уступчивой в деле))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:24
А как же Реал? Или переговоры с испанцами было прикрытием и игрой агента, для того, что бы выбить лучшие условия для своего клиента от Баварии?! Вообщем, еще одной сагой стало меньше)
А вообще, по своей манере игры, Альфонсо был бы хорошим вариантом для Ливерпуля. Скоростной, резкий, любит подключаться в атаку, прям идеальный вариант для Слота
протон
протон
вчера в 21:06
Все таки выбил хорошие условие.
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