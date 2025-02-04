«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом.
Новое соглашение канадца рассчитано до лета 2030 года. Прошлый контракт футболиста истекал летом 2025 года.
Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом.
Новое соглашение канадца рассчитано до лета 2030 года. Прошлый контракт футболиста истекал летом 2025 года.
А вообще, по своей манере игры, Альфонсо был бы хорошим вариантом для Ливерпуля. Скоростной, резкий, любит подключаться в атаку, прям идеальный вариант для Слота
А вообще, по своей манере игры, Альфонсо был бы хорошим вариантом для Ливерпуля. Скоростной, резкий, любит подключаться в атаку, прям идеальный вариант для Слота
нужны толковые парни в обороне(хотя канадец тяготеет в большей степени к атаке) и это в очень неподходящий момент потери немца и австрийца! Теперь "приятный" момент ,контракт до 30-ого года, с Баварии поляна, от которой нам ну никак не по кайфу!!!
нужны толковые парни в обороне(хотя канадец тяготеет в большей степени к атаке) и это в очень неподходящий момент потери немца и австрийца! Теперь "приятный" момент ,контракт до 30-ого года, с Баварии поляна, от которой нам ну никак не по кайфу!!!