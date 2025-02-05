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Личка: «Хочу, чтобы Бителло остался в „Динамо“»

вчера, 09:50

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло.

Что делать с Бителло? С ним все нормально. Я хочу, чтобы он остался.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:52
А что Окишор уже облажался?
moscowkent
moscowkent
вчера в 14:29
    Capral
    Capral ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Супер!!!!!!!
    👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
    112910415
    112910415
    вчера в 11:23
    браслет на ногу, чип под кожу ... )
    e3b3c37ptemd
    e3b3c37ptemd
    вчера в 10:32
    Либо зарплату повышать, либо отпускать.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:25
    Желания тренера мало. Нужно ещё желание игрока
    Capral
    Capral
    вчера в 10:22, ред.
    Если у игрока есть желание уйти, значит он уйдет, сейчас или потом... Его поступок уже говорит о многом. Ну а желание хама и грубияна оставить Бителло понятно, он же ничего не стоит без сильных игроков, а воспитать, самому молодых, как это делал Великий Бесков, чех неспособен...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:00
    Нормальное желание тренера, что бы сильный игрок остался в команде.
    Гость
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