Личка: «Хочу, чтобы Бителло остался в „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло.
Что делать с Бителло? С ним все нормально. Я хочу, чтобы он остался.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло.
Что делать с Бителло? С ним все нормально. Я хочу, чтобы он остался.
1. Он тренер и отвечает как тренер, отношения Биттело и руководства не его компетенция. Это у нас каждый персонаж в каждой бочке затычка, а Личка европейского ума.
2. Вы действительно сравнили Личку и Бескова? Воспитать молодых? Его задача - место в тройке, уже какой год при убогой защите, отсутствии ОП, и Гафин-трансферах наподобие Артура с Маухубом. Кого молодых? Окишора? Видели мы его вчера, как и остальную молодежь.
1. Он тренер и отвечает как тренер, отношения Биттело и руководства не его компетенция. Это у нас каждый персонаж в каждой бочке затычка, а Личка европейского ума.
2. Вы действительно сравнили Личку и Бескова? Воспитать молодых? Его задача - место в тройке, уже какой год при убогой защите, отсутствии ОП, и Гафин-трансферах наподобие Артура с Маухубом. Кого молодых? Окишора? Видели мы его вчера, как и остальную молодежь.
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂