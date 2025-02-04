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Роналду: «У меня никогда не было плохих отношений с Месси»

вчера, 11:26

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре рассказал об отношениях с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

У меня никогда не было плохих отношений с Месси. Мы 15 лет делили награды и всегда хорошо ладили. Помню, я переводил ему с английского, и это было очень забавно.

Он защищал свой клуб, а я — свой, и сборную. Думаю, мы подпитывали друг друга. Это была здоровая борьба.

Было бы хорошо для футбола, если бы мы снова увидели эти цифры. Никогда не знаешь... но я считаю, что это очень сложно.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:23
А Роналду без напарников кто? Те самые напарники, которые без него выиграли ЧЕ. 😀
амурец
амурец
вчера в 17:46
Зачем плохие отношения? Месси ьез напарников и судей полный ноль (это знают даже его фантики, но ни когда не признают) , а Роналду хоть и фанфарон и любит понты, но как футболист лучше Месси
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 17:20
Наверно вопросы ему задают
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:48
...Я его не оправдываю,Бро ! Но согласись,что это похоже на прощание с Большим Футболом, напоминание о себе,о любимом!
Я здесь, рядом в СА, но вы уже не следите за мной, так как раньше и это непростительно обидно! По сути, не обладая особой эстетикой ( я с Рональдиньо сравнил) , этот парень сделал себя
упорными,физическими,нагрузками,тренеровками и каждый раз
выходя на поле, Он как бы говорит партнёрам сейчас Я покажу
на что способен,но с годами это всё труднее доказывать,как то так!
112910415
112910415
вчера в 16:44
а вот в это верится -
не было плохих отношений !
не было и хороших ... мало общались-то !
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 14:35
Он конечно амбициозный,но и в то же время как игрок Криштиану велик...я не назову его величайшим всех времен,для меня трио это Кройф,Марадона и Зидан,но Роналду образец профессионального спортсмена
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:30
🤭..
bd5xtsm7cr3f
bd5xtsm7cr3f
вчера в 13:45
Потому что не было у него с Месси никаких отношений
ukuvng2du73d
ukuvng2du73d
вчера в 13:32
У меня никогда не было плохих отношений с Месси и хороших тоже!
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 13:28
Почему он всё время говорит про Месси, когда самому аргентинцу нет дело до него?!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:21
какие цифры
lotsman
lotsman
вчера в 13:02
Вообще то Роналду не скандальный, но амбициозный. Он хочет быть лучшим и всё для этого делает на поле, с мячом. О себе он говорит не стесняясь - "Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца. Думаю, что я лучший игрок. Многим нравятся Месси или Марадона, но я самый цельный из всех, кто когда‑либо играл в футбол. Я делаю все в футболе. Хорошо играю головой, хорошо исполняю стандартные положения, бью с левой и с правой. Я силен и быстр"
О тренерах - " У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе. Хороший тренер должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке, он плохой тренер.
О своих голах - "Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: “Ему нужно еще 85”. Мне это не нравится. Не нравится. Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов… Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово. Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:30
Однако ревность нехорошее качество))) а так пай-мальчик роналду
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:35
Сегодня Рона много! Ну это ладно)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:27
Куда ни кинь в футболе - одни переводчики...)
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