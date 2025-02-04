Роналду: «У меня никогда не было плохих отношений с Месси»

Нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре рассказал об отношениях с форвардом «Интер Майами» .

У меня никогда не было плохих отношений с Месси. Мы 15 лет делили награды и всегда хорошо ладили. Помню, я переводил ему с английского, и это было очень забавно.

Он защищал свой клуб, а я — свой, и сборную. Думаю, мы подпитывали друг друга. Это была здоровая борьба.

Было бы хорошо для футбола, если бы мы снова увидели эти цифры. Никогда не знаешь... но я считаю, что это очень сложно.