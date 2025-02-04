Роналду: «У меня никогда не было плохих отношений с Месси»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре рассказал об отношениях с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
У меня никогда не было плохих отношений с Месси. Мы 15 лет делили награды и всегда хорошо ладили. Помню, я переводил ему с английского, и это было очень забавно.
Он защищал свой клуб, а я — свой, и сборную. Думаю, мы подпитывали друг друга. Это была здоровая борьба.
Было бы хорошо для футбола, если бы мы снова увидели эти цифры. Никогда не знаешь... но я считаю, что это очень сложно.
Я здесь, рядом в СА, но вы уже не следите за мной, так как раньше и это непростительно обидно! По сути, не обладая особой эстетикой ( я с Рональдиньо сравнил) , этот парень сделал себя
упорными,физическими,нагрузками,тренеровками и каждый раз
выходя на поле, Он как бы говорит партнёрам сейчас Я покажу
на что способен,но с годами это всё труднее доказывать,как то так!
Я здесь, рядом в СА, но вы уже не следите за мной, так как раньше и это непростительно обидно! По сути, не обладая особой эстетикой ( я с Рональдиньо сравнил) , этот парень сделал себя
упорными,физическими,нагрузками,тренеровками и каждый раз
выходя на поле, Он как бы говорит партнёрам сейчас Я покажу
на что способен,но с годами это всё труднее доказывать,как то так!
не было плохих отношений !
не было и хороших ... мало общались-то !
не было плохих отношений !
не было и хороших ... мало общались-то !
О тренерах - " У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе. Хороший тренер должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке, он плохой тренер.
О своих голах - "Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: “Ему нужно еще 85”. Мне это не нравится. Не нравится. Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов… Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово. Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе."
О тренерах - " У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе. Хороший тренер должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке, он плохой тренер.
О своих голах - "Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: “Ему нужно еще 85”. Мне это не нравится. Не нравится. Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов… Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово. Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе."