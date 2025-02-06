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Ривалдо раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

сегодня, 01:07

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо остался недоволен новым форматом Лиги чемпионов.

Мне не нравится новый формат, пусть даже последний тур получился захватывающим, учитывая большое количество игр в одно время. Но после жеребьевки мы видим последствия. Многие клубы были расслаблены. Если бы они были более сосредоточенными, то точно заняли бы лучшие места. Мы увидим игры «Манчестер Сити» и «Реала», и один из этих чемпионов вылетит уже сейчас. Конечно, это потрясающая пара, мы все хотим видеть подобное, но это произошло слишком рано.

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Ривалдо
Перевод с sport.es
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Все комментарии
happy 50
happy 50
сегодня в 11:50
Не смотрел я новый формат ЛЧ.Это просто бизнес без намека на престиж
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:28, ред.
Да уж... Как говорят в народе: доходит как до жирафа.

Край 24 команды должно быть, 6 групп по 4 тимы. В плей офф должны выходить первые два места + 4 лучшие - с третьего. Вот вам 16 команд для 1/8. Это Самый оптимал, при котором и матчей будет меньше , и сами игры зрелищней, и цена каждой игры - на вес золота. Только Шура Чефер не сможет пи*дить на карман. Антагонизм, однако !))

P.S. А сколько клубы потеряли на ТВ трансляциях, рекламе и прочего из-за одного времени игр топов, - это ж мама не горюй! Да за одно это в принципе на УЕФА можно в суд подать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:27, ред.
Самый бестолковый формат ЛЧ в истории турнира, это когда была группа, а потом ещё одна группа и только потом уже плей-офф. Долго, скучно, нудно.
Прелести или негативное что-то от нынешнего формата ещё предстоит узнать. Как бы не получилось того, чего опасаются от Суперлиги - перенасыщения топовыми играми и потерю интереса.
g3y79n7g4hwq
g3y79n7g4hwq
сегодня в 08:45
Интересен только последний тур, остальное большая тягомотина.
Ron09
Ron09 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 08:36
Если запустят Супер Лигу каждый матч будет интересен это не то что имеем сейчас кот будет смотреть Лиль ПСВ если паралельно будут играть Сити Реал
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:14
новый формат действительно имеет сомнительное происхождение. однако такие матчи Мансити-Реал мы и при старом формате могли наблюдать еще в 1/8 финала
drug01
drug01
сегодня в 08:07
Жаль что для нас это все равно
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:49
Молодец,ты не из толпы,ты личность,таких только 2%.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 07:47
Хороший,правильный формат.Барса успела сыграть и с Баварией.Если Ривалдо отозвался бы хорошо о новом формате тогда и тут писали бы в поддержку нового формата.Если известный что то сказал даже если не правду 98% следуют за ним.
685qk66p5qbx
685qk66p5qbx
сегодня в 07:08
Всем понятно, что это полная бредятина
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:36
Худшая ЛЧ из всех, ужасный формат
112910415
112910415
сегодня в 05:39
да ладно ...
много неожиданного и увлекательного
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:54
Несколько запоздало Ривалдо начал критиковать - уже многие и ругаться устали на это...)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27
Согласен с ним. Жеребьевка вообще непонятна.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:24
Всё новое должно быть хорошим старое...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:14
Правильно.. СуперЛига лучше.. 🤭
протон
протон
сегодня в 01:13
Разница по сравнению с прошлым форматом в том что раньше такая пара могла быть в 1/8 (первый раунд плей-офф), а теперь в 1/16. А так бывали годы что вторые места по именам были куда интереснее первых. В целом раньше последний тур для большинства команд ничего не значил, а сейчас те же сити только во втором тайме вернулись в число команд попадавших в 1/16.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 01:12
Солидарен
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