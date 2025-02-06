Ривалдо раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» остался недоволен новым форматом Лиги чемпионов.

Мне не нравится новый формат, пусть даже последний тур получился захватывающим, учитывая большое количество игр в одно время. Но после жеребьевки мы видим последствия. Многие клубы были расслаблены. Если бы они были более сосредоточенными, то точно заняли бы лучшие места. Мы увидим игры «Манчестер Сити» и «Реала», и один из этих чемпионов вылетит уже сейчас. Конечно, это потрясающая пара, мы все хотим видеть подобное, но это произошло слишком рано.