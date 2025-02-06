Ривалдо раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо остался недоволен новым форматом Лиги чемпионов.
Мне не нравится новый формат, пусть даже последний тур получился захватывающим, учитывая большое количество игр в одно время. Но после жеребьевки мы видим последствия. Многие клубы были расслаблены. Если бы они были более сосредоточенными, то точно заняли бы лучшие места. Мы увидим игры «Манчестер Сити» и «Реала», и один из этих чемпионов вылетит уже сейчас. Конечно, это потрясающая пара, мы все хотим видеть подобное, но это произошло слишком рано.
Край 24 команды должно быть, 6 групп по 4 тимы. В плей офф должны выходить первые два места + 4 лучшие - с третьего. Вот вам 16 команд для 1/8. Это Самый оптимал, при котором и матчей будет меньше , и сами игры зрелищней, и цена каждой игры - на вес золота. Только Шура Чефер не сможет пи*дить на карман. Антагонизм, однако !))
P.S. А сколько клубы потеряли на ТВ трансляциях, рекламе и прочего из-за одного времени игр топов, - это ж мама не горюй! Да за одно это в принципе на УЕФА можно в суд подать.
Край 24 команды должно быть, 6 групп по 4 тимы. В плей офф должны выходить первые два места + 4 лучшие - с третьего. Вот вам 16 команд для 1/8. Это Самый оптимал, при котором и матчей будет меньше , и сами игры зрелищней, и цена каждой игры - на вес золота. Только Шура Чефер не сможет пи*дить на карман. Антагонизм, однако !))
P.S. А сколько клубы потеряли на ТВ трансляциях, рекламе и прочего из-за одного времени игр топов, - это ж мама не горюй! Да за одно это в принципе на УЕФА можно в суд подать.
Прелести или негативное что-то от нынешнего формата ещё предстоит узнать. Как бы не получилось того, чего опасаются от Суперлиги - перенасыщения топовыми играми и потерю интереса.
Прелести или негативное что-то от нынешнего формата ещё предстоит узнать. Как бы не получилось того, чего опасаются от Суперлиги - перенасыщения топовыми играми и потерю интереса.
много неожиданного и увлекательного
много неожиданного и увлекательного