Роналду: «В детстве я ненавидел проигрывать и плакал»

Нападающий клуба «Аль-Наср» рассказал о своём отношении к поражениям.

Я всегда остро на это реагировал, с ранних лет. Я ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой.

Да, было неприятно уступать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален.

Когда я проигрывал, плакал от злости. Таким я был. Но постепенно я изменился и стал лучше.