Роналду: «В детстве я ненавидел проигрывать и плакал»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к поражениям.
Я всегда остро на это реагировал, с ранних лет. Я ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой.
Да, было неприятно уступать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален.
Когда я проигрывал, плакал от злости. Таким я был. Но постепенно я изменился и стал лучше.
Он постоянно ревёт, но говорит что измерился, а слёзы остались в детстве.
Говорит, что лучший, а сам плачет когда все признают лучшим Месси.
Он постоянно ревёт, но говорит что измерился, а слёзы остались в детстве.
Говорит, что лучший, а сам плачет когда все признают лучшим Месси.
Еогда проигрывант, то ревёт как быба и все вокруг смеются и насмехаются.
Походу детская травма глубоко запала в его мозг.
Еогда проигрывант, то ревёт как быба и все вокруг смеются и насмехаются.
Походу детская травма глубоко запала в его мозг.
Не даром же говорят, что первые 40 лет детства очень сложные...
Не даром же говорят, что первые 40 лет детства очень сложные...