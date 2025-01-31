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Роналду: «В детстве я ненавидел проигрывать и плакал»

вчера, 12:38

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к поражениям.

Я всегда остро на это реагировал, с ранних лет. Я ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой.

Да, было неприятно уступать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален.

Когда я проигрывал, плакал от злости. Таким я был. Но постепенно я изменился и стал лучше.

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Все комментарии
протон
протон ответ 4xpc6nrxmpcv (раскрыть)
вчера в 17:48
В чем то сомневались? Ну сказал КР что с Месси «Мои отношения с Месси никогда не были плохими, даже наоборот», – сказал нападающий «Аль-Насра».
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:09
Больше всего он плакал и продолжает плакать из за Месси,хотя между Месси и им есть еще несколько грандов который лучше чем плакса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:52, ред.
Почему бы и не поверить. А мы сразу о плохом...(из комментариев). Может, он потому и играет до сих пор. Давайте, поверим.
4xpc6nrxmpcv
4xpc6nrxmpcv
вчера в 15:44
В принципе качества характера не самые плохие у Роналду, значить там есть что-то человеческое
7mg7r6h6hdq5
7mg7r6h6hdq5
вчера в 15:39
Интересно он сам то понимает, что говорит откровенную неправду или нет?
Он постоянно ревёт, но говорит что измерился, а слёзы остались в детстве.
Говорит, что лучший, а сам плачет когда все признают лучшим Месси.
hucsskvy4927
hucsskvy4927 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:34
Да после любооо проигрыша можно наблюдать похожую картину, травма детства.
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:32, ред.
Это его слёзы после проигрыша Португалии на ЧМ, по моему.) Нет, нашёл ЧЕ 2016.))
w2n7xx5y9mey
w2n7xx5y9mey ответ c3fdktdkx8cf (раскрыть)
вчера в 15:31
Женское в нём начало.
9w69gy6ck7q3
9w69gy6ck7q3
вчера в 15:30
Прошли годы и ничего не изменилось.
Еогда проигрывант, то ревёт как быба и все вокруг смеются и насмехаются.
Походу детская травма глубоко запала в его мозг.
протон
протон
вчера в 14:23
У всех разный характер, а человек привык побеждать и хочет занимать первое место всегда и везде.
yfqgjuve3ar5
yfqgjuve3ar5
вчера в 14:17
Плакса в нем не умерла.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:49
А, теперь понятно. Роналду просто еще не вырос.
Не даром же говорят, что первые 40 лет детства очень сложные...
c3fdktdkx8cf
c3fdktdkx8cf
вчера в 13:37
Что-то женское в нем есть...
112910415
112910415
вчера в 13:28
.." Но когда-нибудь я повзрослею ! " )
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 13:28, ред.
Болезнь вылечили не до конца.. Лекарств против "Месси, Месси! - у тебя нет.. 😄
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:11
Детство немного затянулось...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
Года прошли и ничего не изменилось)))
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