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Мостовой сообщил, что «Сельта» приглашала его на стажировку

сегодня, 15:55

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал источнику о том, что «Сельта» приглашала его пройти стажировку в испанском клубе.

Он играл за команду из Виго с 1996 по 2004 год.

Мостовой в группе с Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Дмитрием Сычёвым и другими бывшими футболистами с мая 2023 года по ноябрь 2024-го проходил обучение в академии Российского футбольного союза на тренера. Во время обучения прошёл стажировку в московском «Динамо».

На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждём последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдёт в феврале. Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, всё-таки все команды на сборах, пока что у всех всё занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового — это риск. Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:13
Он прямо на разрыв, но хочется без всяких стажировок возглавить клуб, желательно из РПЛ или приличной лиги...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:12
    z4692gfw6b5n
    z4692gfw6b5n
    сегодня в 16:07, ред.
    Не удивлюсь если Александр Мостовой попадёт в книгу рекордов Гиннесса по приглашениям на стажировку, но так нигде кроме как в Динамо и не был.
    протон
    протон
    сегодня в 16:03
    Это не из Сельты, это голоса в голове
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:01
    Так ехал бы!В чем дело!Или только языком трындеть?
    протон
    протон
    сегодня в 16:01
      Гость
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