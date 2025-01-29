Мостовой сообщил, что «Сельта» приглашала его на стажировку

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал источнику о том, что «Сельта» приглашала его пройти стажировку в испанском клубе.
Он играл за команду из Виго с 1996 по 2004 год.
Мостовой в группе с Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Дмитрием Сычёвым и другими бывшими футболистами с мая 2023 года по ноябрь 2024-го проходил обучение в академии Российского футбольного союза на тренера. Во время обучения прошёл стажировку в московском «Динамо».
На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждём последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдёт в феврале. Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, всё-таки все команды на сборах, пока что у всех всё занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового — это риск. Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали.
Тем более когда своему другу из солнечной Армении желаешь брать на абордаж.
Тем более когда своему другу из солнечной Армении желаешь брать на абордаж.