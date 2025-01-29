Мостовой сообщил, что «Сельта» приглашала его на стажировку

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сегодня, 15:55

Бывший футболист сборных СССР и России рассказал источнику о том, что «Сельта» приглашала его пройти стажировку в испанском клубе.

Он играл за команду из Виго с 1996 по 2004 год.

Мостовой в группе с Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Дмитрием Сычёвым и другими бывшими футболистами с мая 2023 года по ноябрь 2024-го проходил обучение в академии Российского футбольного союза на тренера. Во время обучения прошёл стажировку в московском «Динамо».